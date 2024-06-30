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Росія кидає на фронт непідготовлених новобранців: ISW оцінив загрозу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росія кидає на фронт непідготовлених новобранців: ISW оцінив загрозу
Російські блогери й інструктори помічають проблеми з підготовкою в армії РФ
фото: міноборони РФ

Солдати РФ, імовірно, проходять приблизно 14 днів підготовки перед відправленням на передову, причому реальні тренування тривають лише чотири-п'ять днів 

Мобілізовані росіяни одразу відправляються на фронт в Україну. Новобранці не беруть участь у навчаннях, не проходять медичну комісію та не отримують належної підготовки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, один із російських мілблогерів стверджує, що нові російські солдати у середньому проходять приблизно 14 днів підготовки перед відправленням на фронт. Він також зазначив, що підготовка таких військових триває чотири-п'ять днів реальних тренувань, а загалом 14 днів охоплюють час між підписанням військового контракту і прибуттям на фронт в Україну.

Колишній інструктор Storm-Z погодився з оцінкою мілблогера та поскаржився на проблеми із загальною підготовкою. Він також зазначив, що середньостатистичний український військовослужбовець, як видається, проходить значно більший обсяг підготовки, ніж середньостатистичний російський.

«Командування армії РФ залучає усі російські війська, незалежно від їх формального призначення, до більш-менш подібних операцій уздовж фронту та продовжує переважно використовувати масу піхоти та час від часу механізовані атаки для повзучого просування замість того, щоб покладатися на високопідготовлені підрозділи. Це рішення, ймовірно, знизило вимоги до навчання для більшості нових російських військовослужбовців, які збираються воювати в Україні, хоча 14 днів все ще недостатньо для формування навіть обмеженого боєздатного персоналу», – зауважили аналітики.

Водночас попри те, що багато нових російських військовослужбовців можуть отримати недостатню підготовку, вони мають змогу продовжити тренування після їх розгортання в Україні, зазначають у ISW.

Нагадаємо, що українські захисники відновили втрачені позиції поблизу Кремінної. Водночас фіксується просування окупантів поблизу Куп'янська, Часів Яру та Торецька.

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Теги: росія окупанти війна фронт

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