ФСБ шукає зрадників новими методами. Як протидіє СБУ

Про «одноразову агентуру» росіян

Росіяни змінили тактику вербовки своїх агентів. Після розгрому власник агентурних мереж в 22-23-ому роках підлеглими Малюка, у ворога перейшли до вербування агентів через інтернет. Підпали авто військових і релейних шаф на залізниці. Це основні мішені, які росіяни обрали для своєї «нової агентури». Однак, за великим рахунком, результат той самий: СБУ успішно протидіє новій тактиці ФСБ і пачками затримує любителів рублів.

Тільки за останні три дні було затримано агента ФСБ, який «полював» на релейні шафи «Укрзалізниці» та коригував удари по Одесі, диверсанта РФ, який підпалив у Києві релейну шафу «Укрзалізниці», а у Львові поплічників ФСБ, які підпалювали авто українських військових. Сьогодні стала відомо і про палія машин ЗСУ у Рівному, якого затримала Служба. Відмічу, що щоденні затримання таких паліїв важливі не тільки для їх справедливого покарання, але і як застереження для інших.

ФСБ шукає таких зрадників різними методами. Або вираховуючи проросійські пости у соцмережах, або вербуючи через пропозиції роботи у телеграмі. Окрема категорія – ті, хто вступив в контакт зі спецслужбами РФ на окупованій території чи будучи у Росії. Крім того, часто ФСБ вербує у соцмережах для подібних завдань неповнолітніх українців, які сподіваються, після викриття, уникнути кримінальної відповідальності.

Системна робота нашої контррозвідки вже призвела до зниження кількості подібних інцидентів, особливо на залізниці. Що ж до мотивів паліїв, то їх можна розділити на дві категорії:

ідейні любителі «русского міра»; безідеологічні любителі грошей, неважливо як зароблених.

Втім, результат для обох категорій однаковий: за підпали майна військових чи залізниці – до 8 років позбавлення волі. Якщо ж, крім цього, мова йде і про наведення ворожих ракет, то строки можуть мати пожиттєвий термін. При цьому ворог не спішить обмінювати своїх викритих агентів, ставлячись до них, як до непотребу. Втім подібні «одноразові агенти» на інше ставлення і не заслуговують.