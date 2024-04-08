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Розстріл полонених у Кринках: Повітряні сили повідомили нові деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розстріл полонених у Кринках: Повітряні сили повідомили нові деталі
Російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці
фото ілюстративне

Наталія Гуменюк: «Ми уточнюємо ситуацію, розбираємося з нею в сукупності з правоохоронними органами»

Україна встановлює  деталі інциденту з розстрілом українських військовополонених в районі Кринків Херсонської області. По це  повідомила в ефірі телемарафону очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

«З приводу цього інциденту деталі ще встановлюються. Тому що по такому відео складно ідентифікувати людей. Ми уточнюємо ситуацію, розбираємося з нею в сукупності з правоохоронними органами. Те, що такі випадки відбувалися не один раз, коли беззбройних військовополонених ворог розстрілював. Ми вже фіксували такі випадки на інших ділянках фронту і всі вони документуються і лягають в основу подальшого кримінального провадження», – розповіла Гуменюк.

Вона також пояснила, чому ворог зробив цю ситуацію публічною. «Те, що ворог намагається тиснути і публікує подібні відео, прив'язуючи його до плацдарму в Кринках, говорить про те, що успіхів у нього там як і раніше немає. Він продовжує штурми, але вони виявляються для нього безрезультатними», – зазначила Гуменюк. 

За її словами, російські окупанти регулярно шукають нові тактики для того, щоб вибити українських військових з плацдарму на Лівобережжі, але всі вони не мають результату. 

«Вони намагалися збільшити кількість штурмів, заходити з різних боків, це також не призвело до результату. Траплялося й до 16 штурмів за добу. Але втрачали 60% особового складу і поверталися ні з чим. Зараз вони в середньому 5-6 штурмів проводять на добу. І намагаються це робити повноцінними штурмовими групами, як і раніше. Але бронетехніку вони й надалі не застосовують», – зазначила Гуменюк.

Стало відомо, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Рідні військовослужбовців впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

Згодом ЗСУ почали перевірку обставин загибелі українських полонених під час виходу з Авдіївки.

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Теги: полон вбивство Авдіївка

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