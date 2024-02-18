Відступ із Авдіївки: Reuters назвав наслідки окупації міста

Битва за Авдіївку показала потребу в сучасних системах протиповітряної оборони для протидії керованим авіабомбам

Захоплення Авдіївки, ймовірно, зміцнить моральний дух росіян напередодні перевиборів Володимира Путіна, які відбудуться у березні. Про це пише Reuters.

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Видання зазначає, що окупація Авдіївки є найбільшим здобутком Росії після битви за Бахмут у травні 2023 року. При цьому росіяни стверджують, що деякі українські сили все ще залишаються на території коксохімічного заводу, хоча жодних доказів цьому не наводять.

«Авдіївка, яку росіяни називають «Авдеевка», пережила десятиліття конфлікту. Вона має особливий символізм для Росії, оскільки в 2014 році її ненадовго захопили підтримувані Москвою сепаратисти, які захопили частину східної України, але потім була відвойована українськими військами, які побудували великі укріплення», – пише Reuters.

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За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, битва за Авдіївку показала потребу в сучасних системах протиповітряної оборони для протидії керованим авіабомбам і далекобійній зброї для знищення формувань противника. За його словами, потрібні також артилерійські снаряди.

3-тя десантно-штурмова бригада ЗСУ, яка цього тижня була перекинута в Авдіївку, повідомила після відступу, що росіяни не знижують темпів наступу після захоплення міста.

«Ми продовжуємо утримувати рубіж в районі Авдіївки», – ідеться в повідомленні бригади.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

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Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистояли силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

Також повідомялося, що при виході з Авдіївки були поодинокі випадки потрапляння бійців 3-ї окремої штурмової бригади в полон. За даними аналітиків DeepState, російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ.

До слова, за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції РФ втратила понад 47 тисяч окупантів і сотні танків.