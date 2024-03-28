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Окупанти різко зменшили кількість атак на Авдіївському напрямку – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти різко зменшили кількість атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка та Новомихайлівка
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень

Триває 764-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бобилівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Леонівка, Сеньківка Чернігівської області; Клюси, Сергіївка, Сімейкине Сумської області; Ветеринарне, Висока Яруга, Красне Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Борова Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито чотири атаки противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 11 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаївка, Залізне, Андріївка, Диліївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито одну атаку в районі населеного пункту Семенівка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Бердичі Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, вісім разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Протягом доби ворогом здійснено одну атаку позицій наших військ на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Кринки, Тягинка, Іванівка, Новоберислав та обласний центр Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану ракету.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по чотирьох пунктах управління, чотирьох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та одному складу боєприпасів противника.

Нагадаємо, українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ.

Раніше у Севастополі впав у море російський військовий літак.

Теги: війна Генштаб Авдіївка окупанти ЗСУ

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