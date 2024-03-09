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У Росії мати двічі «здавала» військовій частині сина, який тікав від війни в Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Росії мати двічі «здавала» військовій частині сина, який тікав від війни в Україні
Окупанта засудили до семи років позбавлення волі
фото з відкритих джерел

Після третього повернення окупанта додому за ним приїхала військова поліція

У Росії мати окупанта двічі повідомляла військовій частині, де знаходиться її син, який постійно тікав з фронту. Про це пишуть проросійські ЗМІ.

Повідомляється, що мешканця Челябінської області мобілізували восени 2022 року, а через чотири місяці він вперше втік додому, заявивши матері про отримання звільнення.

«Син прибув додому і повідомив, що йому надали звільнення. А потім через кілька днів поїхав нібито в частину», — розповіла в суді мати мобілізованого окупанта.

Жінка дізналася, що замість частини її син поїхав до друга. Тоді вона особисто відвезла сина у військову частину.

За кілька днів він знову приїхав додому, апелюючи до відпустки на день народження. Хлопець вирушив до приятеля, а мати про це дізналася і знову його «заклала».

Після третього повернення росіянина додому за ним приїхала військова поліція. В результаті його засудили до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, чоловік, який задушив свого тестя, навчає дітей «мужності». Микита Сем’янов, який у травні 2022 року був засуджений на 9 років виправної колонії за вбивство та пішов добровольцем на війну в Україні, зараз відвідує школи як «герой СВО» та сидить у журі дитячих конкурсів.

Стало відомо, що окупант повернувся з війни і зарубав сокирою «найкращого вчителя Росії». Напередодні вбивства росіянин скаржився, що його не поважають за «бойові заслуги».

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Теги: вбивство поліція чоловік звільнення день народження

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