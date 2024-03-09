У Росії мати двічі «здавала» військовій частині сина, який тікав від війни в Україні
Після третього повернення окупанта додому за ним приїхала військова поліція
У Росії мати окупанта двічі повідомляла військовій частині, де знаходиться її син, який постійно тікав з фронту. Про це пишуть проросійські ЗМІ.
Повідомляється, що мешканця Челябінської області мобілізували восени 2022 року, а через чотири місяці він вперше втік додому, заявивши матері про отримання звільнення.
«Син прибув додому і повідомив, що йому надали звільнення. А потім через кілька днів поїхав нібито в частину», — розповіла в суді мати мобілізованого окупанта.
Жінка дізналася, що замість частини її син поїхав до друга. Тоді вона особисто відвезла сина у військову частину.
За кілька днів він знову приїхав додому, апелюючи до відпустки на день народження. Хлопець вирушив до приятеля, а мати про це дізналася і знову його «заклала».
Після третього повернення росіянина додому за ним приїхала військова поліція. В результаті його засудили до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, чоловік, який задушив свого тестя, навчає дітей «мужності». Микита Сем’янов, який у травні 2022 року був засуджений на 9 років виправної колонії за вбивство та пішов добровольцем на війну в Україні, зараз відвідує школи як «герой СВО» та сидить у журі дитячих конкурсів.
Стало відомо, що окупант повернувся з війни і зарубав сокирою «найкращого вчителя Росії». Напередодні вбивства росіянин скаржився, що його не поважають за «бойові заслуги».
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