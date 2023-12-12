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Рух вантажівок залізницею: розвідка розкрила деталі домовленостей між Україною та Польщею

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рух вантажівок залізницею: розвідка розкрила деталі домовленостей між Україною та Польщею
Днями перша партія вантажівок з України прибула в такий спосіб до залізничної станції Славкув у Польщі
фото з відкритих джерел

«Укрзалізниця» вже організувала між державами зручний маршрут, а також контрейлерний поїзд для відповідних потреб

Україна та Польща домовилися про перетин кордону вантажівками за допомогою залізничного транспорту. Тепер цей маршрут буде використовуватися на постійній основі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. 

За даними розвідки, «Укрзалізниця» вже організувала між державами зручний маршрут, а також контрейлерний поїзд для відповідних потреб. Днями перша партія вантажівок з України прибула в такий спосіб до залізничної станції Славкув у Польщі. Безпеку руху територією України забезпечили співробітники розвідки.

Далі вантажівки рухатимуться до пунктів призначення автомобільними дорогами. Тепер цей маршрут планують використовувати регулярно для перевезень в обох напрямках. Для цього буде задіяно більше модернізованих платформ.

Наразі на кордоні з Польщею залишаються заблокованими три пункти пропуску, бо рух через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» знову відновлено. Рух поновився після того, як польські протестувальники ввечері 11 грудня заблокували проїзд біля пункту пропуску «Дорогуськ», хоча вдень його розблокували. 

Раніше повідомлялося, що фури, які заблоковані на кордоні через страйк польських перевізників, доправлятимуть в Україну контейнерними поїздами.

Теги: страйк вантажівки Укрзалізниця Міноборони Польща розвідка

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