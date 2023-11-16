Чотири країни ЄС скоротять допомогу українським біженцям

Українцям скоротять виплати та стимулюватимуть до пошуку роботи

Європейський союз продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2025 року, але низка країн має намір поступово скорочувати допомогу. Зокрема, вони знизять допомогу, змінять умови надання житла та мотивуватимуть влаштовуватися на роботу, пише «Слово і діло».

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Ірландія планує обмежити безкоштовне розміщення українських біженців у державному житлі трьома місяцями. Крім того, уряд країни розгляне скорочення соціальних виплат українцям.

Німеччина має намір припинити фінансову підтримку біженців з України – виплати скоротять з початку 2024 року. Право на соцдопомогу претенденти на притулок зможуть отримати лише після трьох років отримання урізаної допомоги, а не через півтора, як зараз. Через 36 місяців проживання в гуртожитках українці зможуть отримувати лише «виплати, які їм дійсно необхідні».

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Крім того, Німеччина стимулюватиме біженців працевлаштовуватись: одержувачів допомоги по безробіттю зобов'яжуть щонайменше раз на шість тижнів повідомляти про свої зусилля з пошуку роботи. Їм також пропонуватиме роботу спеціальна агенція, а у разі відмови можуть скоротити виплати.

Чехія планує скоротити термін безкоштовного розміщення переміщених осіб зі 150 днів до 120 або до 90 днів вже з наступного року. Для українських дітей не створюватимуть спеціальних класів, а також можуть скасувати окрему дату зарахування до дитсадка чи школи.

Польща у 2024 році планує поступово скасовувати соціальну підтримку для українців – сімейні пільги, безкоштовний доступ до шкіл та медичного обслуговування та інші.

Варто зазначити, що, за даними ООН, у країнах Європейського Союзу зафіксовано 5,9 мільйона українських біженців.

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Нагадаємо, у Литві українці, які не володіють мовою, можуть працевлаштуватися на підприємства, де потрібно виконувати фізичну роботу. Так, це можуть бути підприємства харчової промисловості, наприклад, з виробництва м’ясної продукції, а також в автомобільній галузі. Зокрема у Литві роботу вже знайшли понад 25 тис. українців із тимчасовим захистом.