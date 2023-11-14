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Міноборони планує перевести ЗСУ на 100% забезпечення товарами українського виробництва

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міноборони планує перевести ЗСУ на 100% забезпечення товарами українського виробництва
У 2024 році забезпеченням ЗСУ буде займатися новостворене підприємство Міноборони
фото ілюстративне

Відомство готується до перших закупівель за напрямом харчування

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков заявив, що відомство «працює» над тим, щоб бронежилети, каски, тактичне спорядження, одяг та їжа для ЗСУ були українського виробництва. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що міністерство ініціювало зустріч із представниками українського бізнесу, які постачають ці товари для армії. Підприємці готові повністю забезпечувати тилові потреби ЗСУ якісними товарами.

Зокрема, на зустрічі обговорили, як зробити співпрацю бізнесу з державою передбачуваною, щоб бізнес міг планувати витрати під замовлення Міноборони.

Кліменков зазначив, що у 2024 році забезпеченням ЗСУ одягом, їжею, пально-мастильними матеріалами, бронежилетами, касками та тактичним спорядженням буде займатися новостворене підприємство Міноборони – Агенція закупівель у сфері оборони.

Наразі підприємство готується до перших закупівель за напрямом харчування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України витратило 2 млрд грн на контракти із закупівлі боєприпасів, які не були виконані, а кошти не повернуті. 

Теги: Міноборони ЗСУ війна

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