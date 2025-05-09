Індія набирає резервістів на тлі загострення ситуації з Пакистаном – медіа

Як відомо, у ніч на 7 травня Індія оголосила про початок військової операції «Сіндур», завдавши ударів по території Пакистану

Уряд Індії уповноважує главу штабу армії призивати «кожного офіцера і кожну зараховану в та людину» – Press Trust of India

Індійський уряд уповноважив командувача армією залучити Територіальну армію - добровольчі резервні формування - для допомоги збройним силам Індії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Press Trust of India.

Як пише видання, територіальна армія залучається «для забезпечення необхідної охорони та підтримки регулярної армії». Такий крок було зроблено через триваючий військовий конфлікт між Індією і Пакистаном.

Уряд Індії уповноважує главу штабу армії призивати «кожного офіцера і кожну зараховану в та людину», додало Press Trust of India.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Індія оголосила про початок військової операції «Сіндур», завдавши ударів по території Пакистану. Вибір назви для операціїне випадковий і має глибоке символічне значення, пов’язане з трагедією, що вразила всю країну.

Раніше стало відомо, що цілями в Пакистані стали штаби та навчальні центри терористичних угруповань, заявили в Індії. В одному з таборів запускали безпілотники, за допомогою яких на індійську територію скидали зброю та боєприпаси. Індійська влада оприлюднила список дев'яти об'єктів «терористичної інфраструктури» в Пакистані, за якими завдали авіаудари в рамках операції «Сіндур».

У ніч на 8 травня Індія та Пакистан влаштували найбільший і найтриваліший повітряний бій.

8 травня Індія закрила аеропорти, що розташовані поблизу з Пакистаном, у зв’язку зі зростанням напруженості у відносинах між країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Наразі кількість закритих аеропортів перевищує 25. Приватна злітно-посадкова смуга в Мундрі була закрита для цивільних польотів останньою. За словами співбесідників Bloomberg, уряд Індії раніше наказав закрити 16 аеропортів для цивільного використання, але зрештою розширив список, щоб продемонструвати зростаюче сприйняття загрози.

Також Індія звинуватила Пакистан у ракетних і дронових атаках на свої військові об'єкти.