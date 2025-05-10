Кім Чен Ин пригрозив Заходу війною у разі агресії в бік Росії

За словами лідера КНДР, для його країни захист РФ є «священною місією»

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що може почати війну із західними країнами у разі агресії в бік РФ. Як інформує «Главом», про це пише Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

За його словами, якщо Захід почне «атакувати» Росію, то він накаже своїй армії допомогти росіянам відбивати напад.

«Якщо Сполучені Штати та їхні західні лакеї, ядерні держави, не відмовляться від своєї небезпечної ідеї військового вторгнення проти нашої братньої країни, Російської Федерації, і атакують знову, я з радістю і без вагань накажу КНДР застосувати військову силу для відбиття військового вторгнення противника відповідно до всіх положень і духу Договору 1945-46 років», – сказав північнокорейський диктатор.

Також Кім Чен Ии назвав це «священною місією», яку північнокорейці мають виконати «як брати та товариші».

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь Північної Кореї у війні між Росією та Україною була виправданою, назвавши це здійсненням суверенних прав на захист «братньої нації».

Кім також заявив, що Пхеньян без вагань санкціонує застосування військової сили, якщо Сполучені Штати продовжуватимуть те, що він назвав військовими провокаціями проти Росії.

Як відомо, Північна Корея офіційно не підтверджувала до кінця квітня, що вона відправила до Росії понад 10 000 військовослужбовців та озброєння, оскільки військові зв'язки країн різко зросли в рамках всеохоплюючого договору про стратегічне партнерство, підписаного Кім Чен Ином та президентом Росії Володимиром Путіним минулого року.