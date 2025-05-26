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У Кременчуці група чоловіків напала з травматичним пістолетом на співробітників ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Кременчуці група чоловіків напала з травматичним пістолетом на співробітників ТЦК
Молодики пошкодили автівку військових
скріншот з відео

Протягом доби правоохоронці ідентифікували і затримали двох нападників

Вчора, 25 травня, у Кременчуці група з семи осіб напала на двох представників ТЦК, застосувавши перцевий балончик та травматичний пістолет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що протягом доби двох нападників ідентифікували і затримали. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці шукають решту нападників. Водночас слідство встановлює, чи могли зловмисники діяти на замовлення російських спецслужб.

Нагадаємо, у Черкасах затримано двох чоловіків, які нанесли тілесні ушкодження захиснику Донецького аеропорту під час здійснення ним оповіщення військовозобов’язаних. Інцидент стався 7 травня, коли представники Черкаського ТЦК та СП зупинили двох чоловіків для перевірки військово-облікових документів. За даними ТЦК, один із зупинених почав поводитися неадекватно, і його словесна агресія разом з іншим чоловіком переросла у напад на службову особу.

Раніше у місті Новий Розділ на Львівщині невідомі особи побили військовослужбовця Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі потерпілий перебуває у медичному закладі.

Як повідомлялося, у Вінниці спалахнула будівля територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Причиною займання стало коротке замикання електромережі. Загоряння виникло о 7:30, а вже о 8:10 її загасили рятувальники. Площа загоряння становила 6 кв.м

До слова, у Харкові під час перевірки документів працівник ТЦК вдарив хлопця кулаком в живіт. Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував інцидент. Там стверджують, що конфлікт виник «унаслідок провокаційних дій з боку громадянина».

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Теги: ТЦК Кременчук Полтавщина

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