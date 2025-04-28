Військові витрати у світі встановили новий рекорд: які країни є лідерами

В Україні військові витрати у 2024 році зросли на 2,9% і сягнули $64,7 млрд, що становить 43% від російських витрат

Минулого року свої витрати на оборону збільшили понад 100 країн світу

У понеділок, 28 квітня, Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) оприлюднив звіт, згідно з яким світові військові витрати у 2024 році сягнули $2,72 трлн, що на 9,4% більше, ніж у 2023 році, і є найстрімкішим річним зростанням принаймні з часів закінчення холодної війни. Про це інформує Reuters, передає «Главком».

Згідно з даними SIPRI, посилення геополітичної напруженості призвело до збільшення військових витрат у всіх регіонах світу, особливо швидкими темпами – в Європі та на Близькому Сході.

За даними фахівців, минулого року свої витрати на оборону збільшили понад 100 країн світу. Уряди більшості країн орієнтуються на військові потреби, часто за рахунок інших статей бюджету, що може мати серйозні економічні та соціальні наслідки для суспільств у майбутньому.

Ключовими чинниками, що вплинули на зростання витрат в Європі, є війна в Україні та питання щодо рівня відданості США своїм союзницьким зобов’язанням у межах НАТО. Ці фактори призвели до того, що витрати на оборону в Європі (включаючи Росію) зросли на 17% і досягли $693 млрд, що перевищує рівень витрат періоду завершення «холодної війни». Єдиною країною Європи, яка не збільшила свої військові затрати, стала Мальта.

Хто витрачає найбільше:

Витрати Росії на оборону у 2024 році склали $149 млрд, що на 38% більше порівняно з 2023 роком та вдвічі більше, ніж у 2015 році. Цей показник становить 7,1% ВВП Росії та 19% від усіх державних витрат; В Україні військові витрати у 2024 році зросли на 2,9% і сягнули $64,7 млрд, що становить 43% від російських витрат. Водночас, військові витрати в Україні складають 34% від ВВП країни і це найвищий показник у світі; Зростання витрат на оборону також спостерігається у США, де витрати зросли на 5,7% і сягнули $997 млрд, що становить 37% від світових витрат на оборону у 2024 році; Китай, друга країна за обсягом військових витрат, збільшив свої оборонні витрати на 7%, досягнувши приблизно $314 млрд, що є продовженням зростання впродовж останніх 30 років.

Особливе зростання витрат на оборону також спостерігається в Центральній та Західній Європі. Витрати Німеччини зросли на 28%, досягнувши $88,5 млрд, що зробило її лідером у регіоні за цим показником. Польща збільшила свої витрати на 31% - до $38 млрд, що становить 4,2% від ВВП країни.

До слова, Україна таємно направила своїх інструкторів з безпілотників до Великої Британії, аби навчити британських військових сучасним тактикам використання дронів, які російська армія застосовує на полі бою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням The Times.

Ці навчання відбуваються в рамках операції Interflex – британської місії, спрямованої на підготовку українських військовослужбовців. Досвідчені українські фахівці не лише передають власний бойовий досвід британським колегам, а й інтегрують знання про дрони в базову підготовку новобранців ЗСУ.