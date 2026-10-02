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Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2026 року
Триває 1682-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На костянтинівському напрямку зафіксовано 27 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 207 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав 95 авіаційних ударів, під час яких скинув 284 керованих авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8891 дрон-камікадзе та здійснили 2705 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 41 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління БпЛА, п’ять районів зосередження живої сили противника та ще один важливий об’єкт ворога.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Товстодубове, Сопич, Бачівськ, Потапівка, Кореньок, Уланове, Яструбщина, Кучерівка, Малушине, Бувалине, Свобода, Бунячине, Кружок, Безсалівка, Волфине, Новокостянтинівка, Рогізне, Хотінь, Писарівка, Іволжанське, Корчаківка, Храпівщина, Мар’їне, Садки, Могриця, Миропілля Сумської області; Хрінівка та Клюси Чернігівської області. Авіаударів зазнали населені пункти Рожковичі, Яструбщина, Суми та Осоївка.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2026 року фото 1

Минулої доби штурмових дій противника не зафіксовано. Агресор завдав п’ять авіаударів застосувавши 10 КАБ та здійснив 151 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля Лиману, Вовчанська, Чайківки та в бік населених пунктів Мала Вовча, Радьківка.

На куп'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2026 року фото 3

Ворог один раз намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Новоосинового.

На лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти три рази атакували в районах Надії, Новоселівки та Діброви.

На слов'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2026 року фото 5

Противник здійснив сім штурмових дій поблизу населених пунктів Озерне, Ямпіль, Крива Лука та в бік Пискунівки.

На краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2026 року фото 6

Противник штурмових дій не проводив.

На костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2026 року фото 7

Зафіксовано 27 атак. Загарбники вели наступальні дії у районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Миколайпілля, Софіївки, Вільного та в напрямку Осикового, Грузького.

На покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2026 року фото 8

30 атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Красноподілля, Новий Донбас, Білицьке, Світле, Водянське, Молодецьке та в бік Ганнівки, Добропілля, Новогришиного, Сергіївки.

На олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2026 року фото 9

Ворог один раз атакував в районі Тернового.

На гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2026 року фото 10

Окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в районі Гуляйпільського та в напрямках Різдвянки, Долинки, Єгорівки. 

На оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2026 року фото 11

Ворог три рази намагався покращити свої позиції, атакуючи в бік Павлівки та Приморського.

Нагадаємо, триває 1682-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна

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