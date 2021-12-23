Сейшели пускатимуть українців без віз

Наразі Сейшельські острови пускають іноземних туристів за умови наявності негативного ПЛР-тесту

Україна і Республіка Сейшельські острови домовились про взаємне скасування візових вимог. Відповідну угоду Кабінет міністрів схвалив на засіданні у четвер, 23 грудня.

Відповідно до ухваленого документа, громадяни України та Республіки Сейшельські острови зможуть безвізово в'їжджати і перебувати в державі іншої сторони строком до 90 днів протягом 180 днів.

Нині для українців для в'їзду на Сейшели діє безвіз – згідно з одностороннім рішенням Республіки Сейшели про скасування візового режиму для іноземців, які перебувають на Сейшелах до 90 днів з туристичною метою.

Взаємне скасування візових вимог має призвести до збільшення кількості туристів із Сейшелів до України, йдеться у пояснювальній записці до документа.

Умови в'їзду на Сейшели під час пандемії

Подорожуючі, включаючи немовлят та дітей, повинні мати сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту на Covid-19, зробленого протягом 72 години до польоту, а також дійсне медичне страхування для подорожей, яке покриває, як мінімум, ізоляцію, карантин та можливе лікування Covid-19.

Перед поїздкою іноземці повинні завантажити свої негативні результати ПЛР-тестування, дані рейсу та місця проживання на Сейшелах для авторизації закладу охорони здоров’я на подорожі через визначену платформу за посиланням.

Відвідувачі повинні гарантувати, що бронювання житла для відпочинку здійснено лише в ліцензованих закладах, які сертифіковані Управлінням охорони здоров’я Сейшел (перелік за посиланням).

Сейшели – острівна держава в Індійському океані на однойменних островах біля східних берегів Африки, на північ від Мадагаскару. Найменша суверенна держава Африки. Сейшели нараховують понад 100 островів, з яких заселені 8. 90% жителів мешкають на головному острові Мае. Для подорожей, крім Мае, також популярні острови Праслен і Ла Діг.

До слова, іспанці знову будуть носити маски на вулицях через штам «Омікрон».

Нагадаємо, у Німеччині через новий штам коронавірусу «Омікрон» вводять жорсткіші обмеження. Вони набудуть чинності не пізніше 28 грудня.

Також у Португалії уряд із 26 грудня посилює карантин. Обмеження діятимуть мінімум до 9 січня 2022 року.

Також Австрія закрилась для невакцинованих туристів.

Минулого тижня Італія закрилась для українських туристів.

Крім того Греція посилила правила в'їзду в країну з 19 грудня.

Раніше локдаун в Австрії завершився, але лише для вакцинованих.

Напередодні через штам «Омікрон» Ізраїль ввів заборону на польоти до десятьох країн.