Ще одна з країн Європи значно посилює карантин на свята

Для проживання в готелях країни буде потрібно негативний тест на коронавірус

У Португалії на новорічні свята закриють нічні клуби і бари через Covid-19

У Португалії уряд із 26 грудня посилює карантин. Обмеження діятимуть мінімум до 9 січня 2022 року. Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання, уряд Португалії вирішив закрити нічні клуби і бари. Крім того, жителям країни рекомендовано працювати з дому. Обмеження діятимуть із 26 грудня і мінімум до 9 січня.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста також оголосив, що для проживання в готелях країни буде потрібно негативний тест на коронавірус. Він додав, що прийнято рішення обмежити збори на відкритому повітрі до 10 осіб на групу напередодні Нового року.

Нагадаємо, Австрія закрилась для невакцинованих туристів.

Минулого тижня Італія закрилась для українських туристів.

Також Фінляндія посилила правила в'їзду до країни.

Крім того Греція посилила правила в'їзду в країну з 19 грудня.

Раніше локдаун в Австрії завершився, але лише для вакцинованих.

Напередодні через штам «Омікрон» Ізраїль ввів заборону на польоти до десятьох країн.

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