Штам «Омікрон»: Ізраїль ввів заборону на польоти до десятьох країн

Після виявлення штаму «Омікрон» у південній Африці Ізраїль 25 листопада заборонив в’їзд іноземцям з південноафриканських країн

Ізраїль зареєстрував 134 підтверджених випадки захворювання штамом «Омікрон»

Ізраїль через занепокоєння стрімким поширенням варіанту Covid-19 «Омікрон» у понеділок, 20 грудня, додав Сполучені Штати Америки і ще 9 країн до свого списку країн «заборонених для польотів». Про це передає Reuters.

Виконуючи рекомендації Міністерства охорони здоров’я, урядовці в понеділок проголосували за те, щоб США, Італію, Бельгію, Німеччину, Угорщину, Марокко, Португалію, Канаду, Швейцарію і Туреччину додали до списку заборонених польотів, йдеться в заяві офісу глави уряду.

Згідно з нормативним актом, який набирає чинності о 22:00 за Гринвічем у вівторок, 21 грудня, ізраїльтянам буде потрібен спеціальний дозвіл, щоб летіти до США та інших країн, які опинилися серед понад 50 країн, куди громадяни Ізраїлю не можуть подорожувати.

У телевізійному зверненні в неділю, 19 грудня, прем’єр-міністр Нафталі Беннетт сказав, що Ізраїль виграв час, швидко обмеживши поїздки, коли «Омікрон» вперше виявили у країнах південної Африки в листопаді. Але зараз, за словами Беннетта, ситуація погіршується. Він передбачив сплеск захворювань протягом кількох тижнів.

За даними Міністерства охорони здоров’я країни, Ізраїль зареєстрував 134 підтверджених випадки захворювання штамом «Омікрон». Крім того, перевіряють 307 підозрілих випадків.

Після виявлення штаму «Омікрон» у південній Африці Ізраїль 25 листопада заборонив в’їзд іноземцям з південноафриканських країн і ввів карантин від 3 до 14 днів для ізраїльтян, які повертаються з-за кордону.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль посилив умови в'їзду через поширення штаму коронавірусу «Омікрон», проте це не стосується іноземних туристів з єврейським походженням.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет у неділю, 19 грудня, заявив про початок п’ятої хвилі коронавірусу в країні.







