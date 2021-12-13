Локдаун в Австрії завершився, але лише для вакцинованих

Із 2022 року в Австрії розпочнеться обов'язкова вакцинація від коронавірусу

Карантин продовжуватиме поширюватися на нещеплених жителів країни

Австрійське представництво з туризму повідомило, що локдаун, який діє в Австрії, перестане поширюватися на щеплених і перехворілих на Covid-19.

Невакциновані люди, як і раніше, будуть підпадати під обмеження карантину і повинні залишатися вдома з усіх, крім кількох конкретних причин, таких як купівля продуктів, відвідування лікаря або фізичні вправи.

Виходити з локдауну країна планує поетапно:

12 грудня стали можливі туристичні поїздки до Тіроля, Форарльберга та Бургенланда;

17 грудня відкриються готелі та ресторани у Зальцбурзі, Штирії, Каринтії та Нижній Австрії, закінчиться локдаун у Верхній Австрії;

20 грудня відкриються туристичні установи у Відні.

Водночас носіння масок-респіраторів типу FFP2 у громадських місцях та громадському транспорті залишиться обов'язковим.

У країні дозволили відкриття магазинів, театрів, музеїв та інших культурних або розважальних заходів. Нові правила можуть відрізнятися залежно від федеральної землі.

«Про завершення локдауну для нещеплених мешканців та гостей країни буде повідомлено додатково», – зазначило представництво.

З початку карантину кількість нових випадків коронавірусу в Австрії різко впала. У п'ятницю країна повідомила про 367,5 нових заражень на кожні 100 тисяч жителів у порівнянні з 1 102,4 у перший день локдауну у листопаді. Водночас кількість госпіталізацій знизилася менш різко, як кількість нових випадків. Зараз у відділеннях інтенсивної терапії по всій країні перебувають 567 пацієнтів з коронавірусом, що лише трохи менше за 572 в перший день карантину минулого місяця.

Раніше повідомлялося, що Австрія перед Різдвом виходить із локдауна.

Нагадаємо, вчені розповіли, представники якої групи людей помирають від Covid-19 частіше за інших.