Австрія закрилась для невакцинованих туристів

В Австрії з 20 грудня почали діяти нові умови туристичних та ділових поїздок

В Австрії з 20 грудня почали діяти нові умови туристичних та ділових поїздок

Туристичні поїздки до Австрії можливі, але не для всіх

В Австрії з 20 грудня в'їзд до країни дозволений тільки для вакцинованих громадян та людей, які мають сертифікат про одужання від коронавірусу. Крім того, обидві ці категорії повинні додатково надати негативний ПЛР-тест, зроблений максимум за 72 години. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

В'їзд з подальшою самоізоляцією можливий тільки для громадян Австрії, громадян ЄС та людей, які мають дозвіл на проживання в Австрії, йдеться у повідомленні прикордонників.

На дітей з 12 до 18 років надалі поширюється право в'їзду з ПЛР-тестом, якщо вони в'їжджають у супроводі вакцинованих батьків/супроводжуючих осіб, уточнили в ДПСУ.

Раніше локдаун в Австрії завершився, але лише для вакцинованих.

Напередодні через штам «Омікрон» Ізраїль ввів заборону на польоти до десятьох країн.

Минулого тижня Італія закрилась для українських туристів. В авіакомпанії МАУ розповіли, що робити з авіаквитками.

Також Фінляндія посилила правила в'їзду до країни.

Крім того Греція посилила правила в'їзду в країну з 19 грудня.