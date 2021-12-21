  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Австрія закрилась для невакцинованих туристів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Австрії з 20 грудня почали діяти нові умови туристичних та ділових поїздок - Австрія закрилась для невакцинованих туристів
    В Австрії з 20 грудня почали діяти нові умови туристичних та ділових поїздок
    фото: tpg.ua

    Туристичні поїздки до Австрії можливі, але не для всіх

    В Австрії з 20 грудня в'їзд до країни дозволений тільки для вакцинованих громадян та людей, які мають сертифікат про одужання від коронавірусу. Крім того, обидві ці категорії повинні додатково надати негативний ПЛР-тест, зроблений максимум за 72 години. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

    В'їзд з подальшою самоізоляцією можливий тільки для громадян Австрії, громадян ЄС та людей, які мають дозвіл на проживання в Австрії, йдеться у повідомленні прикордонників.

    На дітей з 12 до 18 років надалі поширюється право в'їзду з ПЛР-тестом, якщо вони в'їжджають у супроводі вакцинованих батьків/супроводжуючих осіб, уточнили в ДПСУ.

    Раніше локдаун в Австрії завершився, але лише для вакцинованих.

    Напередодні через штам «Омікрон» Ізраїль ввів заборону на польоти до десятьох країн.

    Минулого тижня Італія закрилась для українських туристів. В авіакомпанії МАУ розповіли, що робити з авіаквитками.

    Також Фінляндія посилила правила в'їзду до країни.

    Крім того Греція посилила правила в'їзду в країну з 19 грудня.

    Теги: Австрія ЄС туризм щеплення вакцинація мандрівка коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Австрія закрилась для невакцинованих туристів