Німеччина посилює карантин через «Омікрон»
Країні варто готуватися до п’ятої хвилі захворювання, вважає канцлер
У Німеччині через новий штам коронавірусу «Омікрон» вводять жорсткіші обмеження. Вони набудуть чинності не пізніше 28 грудня. Про це пише The Guardian.
Зараз у країні спостерігається стрімке зростання кількості нових інфекцій.
За словами канцлера Олафа Шольца, незабаром «Омікрон» ще більше погіршить ситуацію з коронавірусом.
«Covid-19 не матиме різдвяних канікул», – заявив Шольц.
Водночас канцлер наголосив, що Німеччині варто готуватися до п’ятої хвилі захворювання.
Які обмеження введуть в країні:
- приватні збори людей обмежаться до 10 осіб й лише тих, хто одужав від захворювання, або ж повністю вакцинований. Втім, це не стосується дітей до 14 років;
- клуби та дискотеки залишаться закритими;
- до кінотеатрів й театрів пускатимуть лише вакцинованих, або тих хто одужав від коронавірусу;
- напередодні Нового року буде заборонений продаж феєрверків, а 31 грудня набирає чинності заборона на збори;
- усі попередні жорсткі обмеження для невакцинованих й надалі залишатимуться чинними.
Нагадаємо, у Португалії уряд із 26 грудня посилює карантин. Обмеження діятимуть мінімум до 9 січня 2022 року.
Також Австрія закрилась для невакцинованих туристів.
Минулого тижня Італія закрилась для українських туристів.
Як відомо, Фінляндія посилила правила в'їзду до країни.
Крім того Греція посилила правила в'їзду в країну з 19 грудня.
Раніше локдаун в Австрії завершився, але лише для вакцинованих.
Напередодні через штам «Омікрон» Ізраїль ввів заборону на польоти до десятьох країн.