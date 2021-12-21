Німеччина посилює карантин через «Омікрон»

Метро працюватиме лише для щеплених, а свята німці проведуть без гостей

Країні варто готуватися до п’ятої хвилі захворювання, вважає канцлер

У Німеччині через новий штам коронавірусу «Омікрон» вводять жорсткіші обмеження. Вони набудуть чинності не пізніше 28 грудня. Про це пише The Guardian.

Зараз у країні спостерігається стрімке зростання кількості нових інфекцій.

За словами канцлера Олафа Шольца, незабаром «Омікрон» ще більше погіршить ситуацію з коронавірусом.

«Covid-19 не матиме різдвяних канікул», – заявив Шольц.

Водночас канцлер наголосив, що Німеччині варто готуватися до п’ятої хвилі захворювання.

Які обмеження введуть в країні:

приватні збори людей обмежаться до 10 осіб й лише тих, хто одужав від захворювання, або ж повністю вакцинований. Втім, це не стосується дітей до 14 років;

клуби та дискотеки залишаться закритими;

до кінотеатрів й театрів пускатимуть лише вакцинованих, або тих хто одужав від коронавірусу;

напередодні Нового року буде заборонений продаж феєрверків, а 31 грудня набирає чинності заборона на збори;

усі попередні жорсткі обмеження для невакцинованих й надалі залишатимуться чинними.

Нагадаємо, у Португалії уряд із 26 грудня посилює карантин. Обмеження діятимуть мінімум до 9 січня 2022 року.

Також Австрія закрилась для невакцинованих туристів.

Минулого тижня Італія закрилась для українських туристів.

Як відомо, Фінляндія посилила правила в'їзду до країни.

Крім того Греція посилила правила в'їзду в країну з 19 грудня.

Раніше локдаун в Австрії завершився, але лише для вакцинованих.

Напередодні через штам «Омікрон» Ізраїль ввів заборону на польоти до десятьох країн.

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