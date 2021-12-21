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    Німеччина посилює карантин через «Омікрон»

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    Метро працюватиме лише для щеплених, а свята німці проведуть без гостей - Німеччина посилює карантин через «Омікрон»
    Метро працюватиме лише для щеплених, а свята німці проведуть без гостей
    фото: АР

    Країні варто готуватися до п’ятої хвилі захворювання, вважає канцлер

    У Німеччині через новий штам коронавірусу «Омікрон» вводять жорсткіші обмеження. Вони набудуть чинності не пізніше 28 грудня. Про це пише The Guardian.

    Зараз у країні спостерігається стрімке зростання кількості нових інфекцій.

    За словами канцлера Олафа Шольца, незабаром «Омікрон» ще більше погіршить ситуацію з коронавірусом.

    «Covid-19 не матиме різдвяних канікул», – заявив Шольц.

    Водночас канцлер наголосив, що Німеччині варто готуватися до п’ятої хвилі захворювання.

    Які обмеження введуть в країні:

    • приватні збори людей обмежаться до 10 осіб й лише тих, хто одужав від захворювання, або ж повністю вакцинований. Втім, це не стосується дітей до 14 років;
    • клуби та дискотеки залишаться закритими;
    • до кінотеатрів й театрів пускатимуть лише вакцинованих, або тих хто одужав від коронавірусу;
    • напередодні Нового року буде заборонений продаж феєрверків, а 31 грудня набирає чинності заборона на збори;
    • усі попередні жорсткі обмеження для невакцинованих й надалі залишатимуться чинними.

    Нагадаємо, у Португалії уряд із 26 грудня посилює карантин. Обмеження діятимуть мінімум до 9 січня 2022 року.

    Також Австрія закрилась для невакцинованих туристів.

    Минулого тижня Італія закрилась для українських туристів.

    Як відомо, Фінляндія посилила правила в'їзду до країни.

    Крім того Греція посилила правила в'їзду в країну з 19 грудня.

    Раніше локдаун в Австрії завершився, але лише для вакцинованих.

    Напередодні через штам «Омікрон» Ізраїль ввів заборону на польоти до десятьох країн.

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    Теги: Німеччина свята карантин коронавірус
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    Німеччина посилює карантин через «Омікрон»