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    Ще дев'ять російських книжок заборонили ввозити в Україну

    Книжки не відповідають українським вимогам
    Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення вирішив заборонив ввозити на територію країни ще дев'ять російських видань. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства. «Держкомтелерадіо відмовив ТОВ Форс-Україна у видачі дозволу на ввезення в Україну з території держави-агресора восьми книжок Валерія Синельникова
    • Сьогодні, 18:45
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    Книжки не відповідають українським вимогам

    Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення вирішив заборонив ввозити на територію країни ще дев'ять російських видань. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

    «Держкомтелерадіо відмовив ТОВ Форс-Україна у видачі дозволу на ввезення в Україну з території держави-агресора восьми книжок Валерія Синельникова (видавництво ТОВ Центрполіграф, Москва) і книжки «Веселая компания» із серії «Сто точек. Соедини и нарисуй» (видавець - ТОВ Видавництво «Е», Москва)», - йдеться в повідомленні.

    Наказ про відмову був виданий на підставі рішення експертної ради з питань аналізу і оцінки видавничої продукції. Як виявилося, на деяких виданнях позначалося, що окупований Крим є російським, що порушує українські закони.

    Крим Росія телебачення книги наказ
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