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Шмигаль повідомив, коли в Україні почнуть вмикати опалення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Шмигаль повідомив, коли в Україні почнуть вмикати опалення
Прем'єр зазначив, що по всій країні вже розгорнута велика мережа «Пунктів незламності»
фото з відкритих джерел

На появу тепла в оселях впливають погодні умови

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду повідомив, що опалення в будинках українців почнуть вмикати найближчим часом, відповідно до погодних умов. Він також додав, що у деяких громадах тепло вже з'явилося.

«Про опалювальний сезон. Готовність енергетики та комунальної інфраструктури наближається до 100%. Деякі громади вже почали включати тепло. В інших населених пунктах воно з’явиться найближчим часом відповідно до погодних умов», – підкреслив прем'єр.

За словами очільника уряду, «сезон буде складним», тому країна готується до всіх викликів та до всіх можливих сценаріїв. Шмигаль зазначив, що вже розгорнута мережа з 13-ти тисяч «Пунктів незламності», де люди отримають доступ до світла, тепла, інтернету та зв’язку у разі критичних та екстрених випадків.

«На доручення президента сьогодні приймаємо постанову про відображення цих локацій в застосунку та на порталі «Дія», – додав прем’єр.

Нагадаємо, фахівці прогнозують важчу, ніж торік, зиму 2023-2024 в Україні через, зокрема імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими агресорами. Водночас як військові, так і енергетики готові реагувати на них. Голова енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко наголосив, що, хоча систем ППО може бути недостатньо для можливої інтенсивності обстрілів, ситуація з цим видом захисту почала поліпшуватися з минулого року і поліпшується з кожним місяцем.

Теги: Денис Шмигаль опалення опалювальний сезон міністр

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