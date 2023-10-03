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«Цинізм та захоплення вбивцями»: ексглава Білого дому розповів, який насправді Трамп

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Цинізм та захоплення вбивцями»: ексглава Білого дому розповів, який насправді Трамп
Ексглава адміністрації Білого дому Джон Келлі
фото з відкритих джерел

Джон Келлі поділився історіями про висловлювання Трампа за зачиненими дверима щодо американських військовослужбовців і ветеранів, а також інших осіб

Колишній керівник адміністрації Білого дому, Джон Келлі, який обіймав цю посаду під час президентства Дональда Трампа, розповів про цинізм свого колишнього керівника щодо співгромадян. Про це він сказав у інтерв’ю CNN.

Келлі поділився історіями про висловлювання Трампа за зачиненими дверима щодо американських військовослужбовців і ветеранів, а також інших осіб.

Він описав експрезидента як особу, яка вважає, що ті, хто захищає свою країну, були «лохами», оскільки «це нічого їм не дає», незалежно від того, чи були вони вбиті, поранені в бою чи пережили роки тортур як військовополонені. Келлі також зазначив, що Трамп уникає спілкування з військовими з ампутованими кінцівками, оскільки це «погано впливає на нього». Також він наголосив на тому, що Трамп називав наших героїв, які віддали свої життя захищаючи Америку, «невдахами».

За словами Келлі, Трамп цинічно висловлювався також про жінок, меншини, євангельських християн, євреїв.

Він описав колишнього президента як особу, яка не має належного уявлення про цінності, за які стоїть Америка, та не розуміє суті країни. Трамп захоплювався автократами та диктаторами-вбивцями та не віддавав належного значення демократичним інститутам, конституції та принципам верховенства права, відзначив ексглава адміністрації.

«Сказати більше немає чого. Боже, допоможи нам», – додав він.

З розповіді Келлі випливає, що Трамп не може усвідомити причини, чому американська громадськість поважає колишніх військовополонених та тих, хто пожертвував життям у боях.

Колишнього сенатора Джона Маккейна, який колись перебував у полоні воєнного конфлікту у В’єтнамі, Трамп називав «невдахою», так само як і експрезидента Джорджа Буша-старшого, який був пілотом під час Другої світової війни та був збитий.

Раніше видання The Atlantic повідомляло, що у 2018 році Трамп, перебуваючи в Парижі, заявив, що не хоче відвідувати могили американських військових. «Чому мені потрібно йти на цвинтар? Він наповнений невдахами», – сказав він.

Також колишній генпрокурор Трампа Білл Барр зауважив, що «він неперевершений нарцис і постійно здійснює бездумні вчинки».

«Він завжди ставитиме власні інтереси й задоволення власного его вище за все, у тому числі й за інтереси країни. Наша країна не може, розумієте, не може бути сеансом терапії для такої проблемної людини», – вважає Барр.

Нагадаємо, колишній міністр оборони США, Марк Еспер висловлює переконання, що експрезидент Дональд Трамп у разі повторного приходу до влади може помститися голові Об'єднаного комітету начальників штабів генералу Марку Міллі за його заяви.

До слова, президент США Джо Байден назвав Дональда Трампа та прибічників його політики загрозою демократії в країні.

Теги: Генпрокурор міністр Дональд Трамп прокурор президент цвинтар

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