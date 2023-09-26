Чи відчуває втому німецьке суспільство від підтримки України? Відповідь Бербок

Бербок наголосила, що більшість німців та європейців усвідомлювали, що вони могли б опинитися на місці українців

Німецьке суспільство, попри труднощі в економіці, не відчуває внутрішньої втоми від надання допомоги Україні після повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє CNN.

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Глава МЗС наголосила, що в сучасний час висока інфляція є проблемою глобального масштабу, що впливає не лише на Німеччину, але й на весь світ. Крім того, німецька економіка раніше була значною мірою залежною від постачань російської нафти та газу.

Бербок наголосила, що з самого початку російського вторгнення в Україну більшість німців та європейців усвідомлювали, що вони могли б опинитися на місці українців. На запитання про те, чи спостерігається в Німеччині внутрішня «втома від України» у контексті економічних труднощів, міністерка відповіла: «Ні».

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«У такі часи ви повинні ухвалити правильне рішення, щоб підтримати Україну, мир. Але ви повинні пояснити людям, чому ми повинні це робити. Ви також повинні працювати з іншими соціальними програмами, щоб протидіяти негативним наслідкам для звичайних людей і сімей. І це те, що ми намагаємося робити», – розповіла міністр.

Нагадаємо, влада Німеччини очікує від Польщі подальшого постачання зброї Україні на тлі резонансних висловлювань провідних польських політиків.

Німеччина не відмовила Україні в крилатих ракетах великої дальності Taurus, втім для схвалення рішення поки що не пройдені всі необхідні процедури.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про надання нового пакету військової допомоги для України на суму €400 млн. Німеччина також передасть броньовані автомобілі, системи розмінування, зимовий одяг і генератори.