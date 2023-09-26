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Секретний український дрон за вечір знищив техніки на $7 млн (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Секретний український дрон за вечір знищив техніки на $7 млн (відео)
Окупантам пообіцяля ще більше технологій та сюрпризів
фото: Telegram-канал Михайла Федорова

«Більше про сам безпілотник розповімо після перемоги»

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, як секретний український дрон всього за вечір знищив російської військової техніки на понад $ 7 млн.

«Оператори Армії дронів влаштували окупантам справжнє пекло. Ударна рота БПЛА «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр уразила танки Т-80, Т-72 та гаубиці Д-30. Це – результат роботи вправних бійців та українського дрона, якого дуже бояться окупанти. Більше про сам безпілотник розповімо після перемоги. Нехай залишається «приємною» несподіванкою для ворогів», – написав міністр у своєму Telegram-каналі.

Всю майстерність роботи операторів дронів можна оцінити за відео – один за одним снаряди падали точно в ціль, знищуючи російські танки та гацбиці.

Федоров подякував воїнам за службу та круті результати, а також пообіцяв ще більше технологій та сюрпризів для окупантів.

Нагадаємо, український безпілотний підводний апарат «Марічка» відправили у тестове плавання. Його особливістю є можливість протистояти системам радіоелектронної боротьби російських окупантів. У разі успішного випробування, ця техніка може поповнити арсенал українських оборонців. Вартість такого безпілотника становить 16 мільйонів гривень. «Марічку» можна застосовувати для ураження мостів, кораблів, берегових укріплень та підводних човнів окупантів. Також цей підводний човен може проводити розвідку.

Також ми писали, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до українців із проханням про допомогу. Він закликав відкрити небо для БПЛА та покращити зв’язок військовим шляхом надсилання інформації про РЕБ «Поле-21М» у «єВорог».

Теги: окупанти міністр безпілотник Михайло Федоров танки

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