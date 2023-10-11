Данія повідомила, коли відправить перші винищувачі F-16 Україні

Передати Києву літаки F-16 також пообіцяли Нідерланди та Норвегія

Данія відправить Україні Перша партія винищувачів F-16 від Данії надійде в України навесні 2024 року. Про це заявив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен, пише агенція Baha News.

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«Ми очікуємо, що в березні-квітні ми зможемо передати Україні першу партію бойових літаків. Але треба ще багато працювати, щоб українці могли їх експлуатувати», – цитує видання слова міністра.

Звертається увага, що кілька союзників по НАТО, включно зі Сполученими Штатами, заявили, що візьмуть участь у навчанні українських пілотів на F-16. А передати до Києва літаки F-16 також пообіцяли Нідерланди та Норвегія.

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Раніше стало відомо, що у Румунії буде відкритий центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Пілоти увійдуть у «першу хвилю» навчання.

Нагадаємо, раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.