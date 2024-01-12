Комунальники визволяють Київ зі снігового полону (відео)

На дороги вийшло майже 300 одиниць снігоприбиральної техніки «Київавтодору»

Уночі столицю засипало снігом

Увечері 11 січня у Києві розпочався снігопад, який тривав і вночі. Комунальники розчищають дороги, парки, прибудинкові територію від снігу.

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Зараз 279 одиниць снігоприбиральної техніки «Київавтодору» продовжують роботу на вулицях міста, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Сніг на тротуарах прибирають 417 працівників бригад з ручного прибирання «Київавтодору».

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У дворах та на прибудинкових територіях працюють 46 одиниць техніки керуючих компаній та 3240 працівників.

Парки, сквери та бульвари від снігу розчищають 597 працівників «Київзеленбуду» та задіяно 37 одиниць техніки.

Столична влада закликає водіїв бути обачними на дорозі, надавати перевагу в русі техніці дорожньої служби, а також не паркувати автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі комунальників.

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Нагадаємо, увечері 11 січня в Києві було чути гучні звуки, схожі на вибухи. Виявилося, що у столиці гроза.

Синоптикиня Наталка Діденко пояснила, що в Києві зафіксовано рідкісне явище – снігову грозу.

Також у Києві сильний снігопад.