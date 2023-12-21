У Києві другий день поспіль зафіксовано температурний рекорд

19 грудня мінімальна температура повітря в Києві повторила рекордне значення 1982 і 2019 років і становила +4,1 °С

Максимальна температура повітря в Києві у середу, 20 грудня, становила 10,6 °C. Це на 1,5 градуса більше за рекордну температуру в 1982 році. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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А 19 грудня мінімальна температура повітря в Києві повторила рекордне значення 1982 і 2019 років і становила +4,1 °С. Проте найтеплішим днем грудня в Києві досі залишається 15 грудня 2019 року – тоді температура сягнула +15,2 ℃.

Нагадаємо, вчені Європейського центру з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service (C3S) припускають, що 2023 рік, ймовірно, буде найтеплішим за 125 тис. років.

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Раніше у Київській області 4 листопада були встановлені нові температурні рекорди, які побили показники 4-річної та 27-річної давнини. Відтак того дня середня добова температура повітря склала +12.9°C. Зазначають, що попередній рекорд був зафіксований у 2019 році – +12.5°C. А максимальна добова температура повітря склала +16.1°C. Попередній рекорд був зафіксований у 1996 році – +15°C.

Як повідомлялося раніше, метеорологічна осінь розпочалася у Києві на два тижні пізніше за кліматичну норму, а вересень був найтеплішим за 142 роки спостережень. Загалом, за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у столиці цього року було зафіксовано вже 42 температурних рекордів. Для порівняння, у 2022 році їх було лише 15.