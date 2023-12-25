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На Різдво Київ замітає снігом (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Різдво Київ замітає снігом (відео)
Київ на Різдво став казковим
фото: glavcom.ua

У Києві у Різдвяну ніч і вранці 25 грудня засипало снігом.

Місто стало білим і трішки казковим.

На вулиці столиці вийшла снігоприбиральна техніка. До прибирання снігу і протиожеледної обробки в Києві задіяні 294 одиниці техніки «Київавтодору», повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Окрім того, 315 працівників у складі 45 бригад із ручного прибирання «Київавтодору» очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.

Триває обробка доріг, мостів, спусків і підйомів протиожеледними засобами. За добу використано понад 397 тонн солі і 3 тонни піску.

Також до прибирання снігу у дворах залучені керуючі компанії. А зелені зони прибирають 636 працівників і 59 одиниць техніки «зеленбудів».

За прогнозом синоптиків, сьогодні, 25 грудня, очікується мокрий сніг із переходом у дощ, на дорогах місцями ожеледиця, пориви вітру 17-22 м/с.

Теги: Київ снігопад

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