Синоптикиня попередила українців про небезпеку 9 листопада

У східних областях пориви північно-західного вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду

Завтра температура повітря в Україні становитиме впродовж дня +7...+12 градусів

Завтра, 9 листопада, циклон залишатиме Україну, тому опадів майже не буде. Водночас температура знизиться по всій країні, а на сході пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с. Про це розказала синоптикиня Наталка Діденко.

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За даними Діденко, завтра в Україні очікується переважно суха погода, лише вдень можливі окремі вологі залишки на півночі та в центрі.

Температура повітря в Україні становитиме впродовж дня +7...+12 градусів, у південній частині до +15 градусів.

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За словами синоптикині, у східних областях пориви північно-західного вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду.

У Києві, за прогнозом Наталки Діденко, у четвер істотних опадів не очікується, а максимальна температура повітря крутитиметься поблизу +8...+10 градусів.

Нагадаємо, у низці областей сьогодні було оголошено штормове попередження.

До слова, на цьому тижні в Україні переважатиме мінлива погода, але також українці відчують холодний подих листопада.