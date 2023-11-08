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Синоптикиня попередила українців про небезпеку 9 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Синоптикиня попередила українців про небезпеку 9 листопада
У східних областях пориви північно-західного вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду
фото з відкритих джерел

Завтра температура повітря в Україні становитиме впродовж дня +7...+12 градусів

Завтра, 9 листопада, циклон залишатиме Україну, тому опадів майже не буде. Водночас температура знизиться по всій країні, а на сході пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с. Про це розказала синоптикиня Наталка Діденко.

За даними Діденко, завтра в Україні очікується переважно суха погода, лише вдень можливі окремі вологі залишки на півночі та в центрі.

Температура повітря в Україні становитиме впродовж дня +7...+12 градусів, у південній частині до +15 градусів.

За словами синоптикині, у східних областях пориви північно-західного вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду.

У Києві, за прогнозом Наталки Діденко, у четвер істотних опадів не очікується, а максимальна температура повітря крутитиметься поблизу +8...+10 градусів.

Нагадаємо, у низці областей сьогодні було оголошено штормове попередження.

До слова, на цьому тижні в Україні переважатиме мінлива погода, але також українці відчують холодний подих листопада. 

Теги: погода прогноз погоди синоптик вітер

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