У п’ятьох областях України оголошено штормове попередження
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий
У низці областей завтра, 8 листопада, оголошено штормове попередження. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
За даними синоптиків, у деяких центральних та північно-східних областях пройдуть значні дощі.
«8 листопада вдень в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значні дощі», – йдеться у попередженні.
У вказаних областях через опади оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, раніше Гідрометцентр попереджав про похолодання.
Також синоптикиня розповіла, чого чекати українцям взимку.
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