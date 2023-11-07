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У п’ятьох областях України оголошено штормове попередження

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У п’ятьох областях України оголошено штормове попередження
У деяких центральних та північно-східних областях пройдуть значні дощі
фото ілюстративне

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий

У низці областей завтра, 8 листопада, оголошено штормове попередження. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, у деяких центральних та північно-східних областях пройдуть значні дощі.

У п’ятьох областях України оголошено штормове попередження фото 1

«8 листопада вдень в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значні дощі», – йдеться у попередженні.

У вказаних областях через опади оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, раніше Гідрометцентр попереджав про похолодання.

Також синоптикиня розповіла, чого чекати українцям взимку.

Теги: погода прогноз погоди синоптик

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