Хмарно, у низці областей дощитиме: прогноз погоди на 26 жовтня
Україну в четвер очікує хмарна погода
У четвер, 26 жовтня, майже на всій території України будуть дощі. Крім того, в низці регіонів будуть ранкові тумани. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.
Україну в четвер очікує хмарна погода. У північно-східних, східних і Дніпропетровській області вночі прогнозують помірні, місцями значні дощі. Проте вдень в більшості південних і центральних регіонів опади будуть незначними. Вночі і вранці на заході та півночі країни можливий туман. Вночі в північно-східних областях очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 м/с.
Найнижча температура вночі становитиме +7-12° в більшості областей України, тоді як на узбережжі морів ніч буде теплішою з показниками до +16°. Вдень температура повітря підніметься до 13-18°. На півдні країни можуть спостерігатися місцями теплові показники від +20-23°. У той час як на Чернігівщині та в Сумській області вночі температура повітря опуститься до +3-8°, а вдень очікується +6-11°.
У Києві та області 26 жовтня буде хмарно. Синоптики прогнозують опади. Вночі та вранці по області подекуди туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі на Київщині буде +7-12°, вдень – 13-18°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +8-10°, а вдень – близько +15°.
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