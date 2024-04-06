Житомирський ТЦК відмовив у виплаті вдові загиблого бійця? Росіяни вигадали новий фейк

У мережі з'явилося фейкове відео, де жінка українською мовою скаржиться, ніби їй відмовили у виплаті за загиблого на фронті чоловіка

Кремлівська пропаганда продовжує працювати на зрив мобілізації в Україні

Російські пропагандисти поширили в мережі новий фейк про Житомирський обласний територіальний центр комплектування. Про це йдеться на офіційній стрінці Житомирського обласного ТЦК у Facebook.

У мережі з'явилося відео, де жінка українською мовою скаржиться, що їй буцімто відмовили у виплаті за загиблого на фронті чоловіка. У Житомирському ТЦК запевнили, що ролик почала поширювати пропаганда РФ.

«Така особа не зверталася до Житомирського ТЦК та СП за оформленням виплат. Документ на відео не відповідає стандартам діловодства ЗСУ», – звернув увагу заступник начальника сектору соціальних виплат Житомирського ТЦК та СП Олександр Негерей.

Він пояснив, що ТЦК не займаються призначенням грошової допомоги та її розмірами, а також не є розпорядниками бюджетних коштів.

Російська пропаганда ширить мережею черговий фейк про Житомирський обласний ТЦК та СП фото: Житомирський обласний ТЦК та СП

«Головна мета ворога – дискредитувати роботу ТЦК використовуючи фейкові відео, які розповсюджуються у соцмережах. Все це направлено на зрив мобілізації», – підкреслили у військкоматі.

Нагадаємо, що раніше російські пропагандисти поширювали фейки про те, що Україна нібито планує мобілізувати три мільйони бездітних жінок у разі затягування війни або ж збільшенні чисельності ворожої армії.