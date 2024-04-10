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Міноборони повідомило, чому із мобілізаційного законопроєкту прибрали демобілізацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони повідомило, чому із мобілізаційного законопроєкту прибрали демобілізацію
Генеральний штаб ЗСУ хоче, аби демобілізаційні норми були розглянуті в окремому законопроєкті
фото з відкритих джерел

За словами речника Міноборони, усі рішення побудовані на «уникненні негативного впливу на обороноздатність країни»

Через оперативну ситуацію на фронті Генеральний штаб ЗСУ хоче, аби демобілізаційні норми із законопроєкту про мобілізацію були розглянуті в окремому законопроєкті. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

«Норма про демобілізацію спочатку була присутньою у законопроєкті. Через 36 місяців.. Але наразі були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, який розуміє загрози і ризики, які стоять перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішних рішень. Ясна річ, що популістських думок дуже і дуже багато», – сказав речник Міноборони.

Лазуткін також зазначив, що варто пам'ятати про ескалацію та агресію Росії. Зокрема, окупанти ведуть наступ практично по всій лінії фронту.

«Наразі послабити Сили оборони не можна. Вочевидь є доручення від парламентського комітету розробити протягом восьми місяців новий закон, який буде стосуватися безпосередньо ротації та демобілізації», – пояснив він.

За словами речника, усі рішення побудовані на «уникненні негативного впливу на обороноздатність країни».

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони під час обговорення правок у законопроєкт про мобілізацію, який готується до другого читання, виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців, який готується до другого читання.

Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання. 

До слова, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

Крім того, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

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Теги: демобілізація Олександр Сирський військові Генштаб законопроєкт війна Міноборони

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