Сирський показав, як ЗСУ завдавали авіаударів по базах окупантів

ЗСУ вдарили по базах противника на Донеччині та в Запорізькій області

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський показав, як Сили оборони завдали авіаударів по скупченню особового складу окупантів.

«Відстежуємо та б’ємо. Сьогодні завдано двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника на Донеччині та у Запорізькій області», – написав Сирський.

Він додав, що цілі вражено, а окупанти не сховаються.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський визнав, що ситуація на фронті загострилась.

За словами головкома, намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, росіяни зосередили основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах.

Як повідомлялося, аналітики ISW прогнозують, що Україна, найімовірніше, стабілізує лінію фронту в найближчі місяці і зможе розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

До слова, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України, де повідомив, що ситуація на фронті має тенденцію до загострення.