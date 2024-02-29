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Скандал у Краматорську: жителі обурені заміною дерев у центрі міста

Катерина Іванова
glavcom.ua
Скандал у Краматорську: жителі обурені заміною дерев у центрі міста
Замість акацій саджають ялинки
фото: Олексій Ладика/Kramatorsk Post

Міська адміністрація наголошує, що на оборону Краматорська з бюджету витрачаються сотні мільйонів гривень, тому посадка нових дерев – це формула звичного життя, яким живуть звичайні містяни

Біля фонтану у Сквері профспілок у центрі Краматорська комунальники зрізали понад пів сотні акацій і ясенів, а замість них посадили 35 кримських сосен. Проте містяни таке рішення не підтримали, ба більше, були обурені. До діалогу з краматорцями навіть довелося долучитися начальнику військової адміністрації Олександру Гончаренко. Про це повідомляє місцеве видання Kramators.Post.

Після повідомлення на Facebook-сторінці спільноти Краматорська, що у центрі міста почали висаджувати обіцяні сосни замість нещодавно зрублених листяних дерев, люди почали критикувати таке рішення. Загалом, вони мали три претензії у звʼязку з озелененням:

  • Навіщо потрібно було зрубати акації, які давали тінь в літню спеку?
  • Навіщо витрачати гроші на ялинки, коли росіяни в 20 кілометрах від міста і всі кошти зараз потрібно спрямовувати на оборону?
  • Навіщо взагалі займатися озелененням, коли йде війна, ворог наближається до міста, і зараз перше, що треба робити, це будувати оборонні споруди?
Скандал у Краматорську: жителі обурені заміною дерев у центрі міста фото 1
скрін: Kramatorsk Post
Скандал у Краматорську: жителі обурені заміною дерев у центрі міста фото 2
скрін: Kramatorsk Post

 

Скандал у Краматорську: жителі обурені заміною дерев у центрі міста фото 3
скрін: Kramatorsk Post

Заступник міського голови Андрій Безсонний, коментуючи необхідність заміни дерев, сказав: «Навколо фонтану (а ми віримо, що він працюватиме для краматорчан) правильно буде висадити хвойні дерева, тому що у них немає листя, яке летіло б у чашу».

Згодом начальник Управління інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Ігор Єськов повідомив, що вартість усіх ялинок становить 19 200 грн, тобто одне дерево обійшлося у 326 грн.

Замість акацій саджають ялинки
Замість акацій саджають ялинки
фото: Олексій Ладика / Kramatorsk Post

Врешті-решт, розгорнуте пояснення щодо такого рішення надав і начальник військової адміністрації Олександр Гончаренко.

«Цих коштів не вистачить навіть на п'яту частину мавіка. Їх посадка – це формула звичного життя, яким живуть звичайні містяни. Тут комунальники виконують свою пряму роботу – садять дерева та дбають за містом. Я не кажу про ту роботу, якою вони займались «за межами», не кажу про наслідки, які вони несли, підриваючись на мінах. Це не для публікацій. Поки не для публікацій. На фото – їх звична робота, яку ми звикли бачити», – зазначив Єськов.

Олександр Гончаренко нагадав, що Краматорськ вже два роки живе у «стані стагнації» – у місті немає розвитку та розваг.  «Краматорськ живе побутом: світло, газ, вода, тепло та чисті вулиці. Ми радіємо таким дрібницям, бо Краматорськ знає їх цінність. І щоб не з'їхати з глузду між чергою за гуманітарною допомогою та подвійною зміною у критичній інфраструктурі – місто доглядає за нашими вулицями: клумби, парки, дерева та алеї», – пояснив він свою позицію.

Міська адміністрація також запевняє: на оборону Краматорська з бюджету витрачаються сотні мільйонів гривень, а краматорські платники податків фінансують певні захисні заходи на певних ділянках.

Нагадаємо, у Броварах комунальники зрізали алею каштанів заради McDonald’s. Мешканці міста висловили своє обурення таким рішенням чиновників. Зокрема, наголошували, що новий McDonald’s принципово не будуть відвідувати.

Нещодавно росіяни вдарили по житловій забудові в Краматорську.

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Теги: гроші Facebook робота місто

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