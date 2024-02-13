Головна Київ Новини
search button user button menu button

Скандал у Броварах: комунальники зрізали алею каштанів заради McDonald’s

Катерина Іванова
glavcom.ua
Скандал у Броварах: комунальники зрізали алею каштанів заради McDonald’s
Мешканці міста висловили своє обурення таким рішенням чиновників. Зокрема, наголошували, що новий McDonald’s принципово не будуть відвідувати
фото: Facebook / Brovarymedia

Навесні 2023 року міськрада Броварів дозволила зрізати каштани для будівництва нового McDonald’s

Вночі, з 12 на 13 лютого, у Броварах було зрізано алею каштанів. Це сталося на вулиці Київській біля будинку №162. Про подію повідомляють Brovarymedia.

«Таки спиляли... Каштани у Старому центрі у Броварах біля Сільпо таки знищили... Нема прощення цій владі», – так прокоментували активісти міста вирубку дерев.

Скандал у Броварах: комунальники зрізали алею каштанів заради McDonald’s фото 1
фото: Brovarymedia

Як стало відомо, ще навесні 2023 року Міськрада Броварів дозволила компанії «Смайл Контракшн» зрізати каштани для будівництва під’їзних шляхів до McDonald’s, який стане другим закладом мережі у місті наприкінці березня.

Вік дерев – 40-60 років. 20 липня Державна екологічна інспекція столичного округу надала дозвіл на видалення дерев. Натомість компанію зобов’язали компенсувати місту 455 тисяч гривень за видалені дерева та газон. 

Після такого рішення окремі депутати та активісти прошипували каштани, сподіваючись, що це вбереже їх від знищення.

Мешканці району також непокоїлися, що McDonald’s, зокрема автомобілі, які заїжджатимуть на «МакДрайв», зроблять вулицю менш спокійною та безпечною для дітей. Навпроти майбутнього закладу розташовано ліцей №1. Член ГО «Громадські активісти» Віктор Малофієнко вважає, що учні бігатимуть через дорогу до фастфуду й наражатимуться на небезпеку. Крім того, прибудинковий проїзд перетвориться на під’їзні шляхи.

Під дописом, у якому повідомили, що сьогодні, 13 лютого, дерева все ж зрізали, мешканці міста висловили своє обурення. Зокрема, наголошували, що це варварське рішення, яке спеціально було виконане вночі, а також зауважували, що новий McDonald’s принципово не будуть відвідувати.

Скандал у Броварах: комунальники зрізали алею каштанів заради McDonald’s фото 2
скріншот: Brovarymedia
Скандал у Броварах: комунальники зрізали алею каштанів заради McDonald’s фото 3
скріншот: Brovarymedia
Скандал у Броварах: комунальники зрізали алею каштанів заради McDonald’s фото 4
скріншот: Brovarymedia

Нагадаємо, КМДА планує побудувати тунель з Оболоні на Троєщину.

Тунель починатиметься з Великої Кільцевої на Оболоні, відрізок якої добудували наприкінці 2023 року. Далі він пролягатиме через Дніпро й дійде до житлового масиву Троєщина.

Маршрут протягнеться приблизно на 6,36 км. Вихід із тунелю на лівому березі планують розділити на дві дороги. Одна з них вестиме на Бровари, інша пролягатиме по лівому берегу, щоб замкнути Кільцеву дорогу навколо Києва.

Стало відомо, що McDonald’s відкрив унікальний ресторан в Україні. Новий «МакДональдс» розташований за 127 км від Києва в Житомирській області, біля села Глибочиця. Зазначається, що ресторан знаходиться недалеко від заправки WOG на тій же трасі.

Заклад має площу понад 500 м2 має 133 місця для відвідувачів у залі та 116 на терасі та є одним із найбільших ресторанів McDonald's в Україні.

Читайте також: Слідство назвало причини авіакатастрофи з керівництвом МВС у Броварах
Теги: Бровари благоустрій Київщина екологія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій рано втратив батьків, виріс в інтернаті у Бучі
Ціною власного життя врятував десятки інших. Згадаймо поліцейського Сергія Близнюка
3 лютого, 09:00
Фігурант скористався банківською карткою 14 разів
Житель Київщини привласнив кредитку загиблого члена екіпажу гелікоптера у Броварах
31 сiчня, 17:57
Слідство називає інвестиційного банкіра Ігоря Мазепу організатором злочинної організації, яка заволоділа привабливою землею
Земельна «схема» Мазепи. Як 72-річна пенсіонерка потрапила під арешт Судові справи
30 сiчня, 13:30
Пожежа була оперативно ліквідована
На Київщині через падіння уламків сталася пожежа на території підприємства (фото)
30 сiчня, 08:25
Спікер Палати представників Майк Джонсон
Вибухи на Київщині, адміністрація Байдена звернулася до спікера Палати представників: головне за ніч
30 сiчня, 07:00
У Київській області пролунали вибухи
У Київській області пролунали вибухи
30 сiчня, 01:25
Корпус російської ракети залетів прямо під поріг кафе
На Київщині російська ракета пошкодила кафе, яке назване на честь поеми Пушкіна (фото)
24 сiчня, 08:58
Спочатку ворог запустив крилаті ракети Х-101, Х-555
Росіяни завдали по Києву комбінований ракетний удар: деталі
23 сiчня, 09:53
За словами Наєва, останнім часом зростання рівня загрози на Київському напрямку військове командування не спостерігає
Командувач ЗСУ повідомив, чи є загроза прориву кордону ворогом на півночі країни
18 сiчня, 12:23

Новини

Скандал у Броварах: комунальники зрізали алею каштанів заради McDonald’s
Скандал у Броварах: комунальники зрізали алею каштанів заради McDonald’s
День закоханих: де і як відсвяткувати у Києві
День закоханих: де і як відсвяткувати у Києві
Вандали обмалювали київський кінотеатр «Жовтень» через показ фільму про ЛГБТ
Вандали обмалювали київський кінотеатр «Жовтень» через показ фільму про ЛГБТ
Росіяни били по Києву ракетою «Циркон», – експертиза
Росіяни били по Києву ракетою «Циркон», – експертиза
Столицю зранку накрив густий туман (фото)
Столицю зранку накрив густий туман (фото)
На Київщині уламки «Шахедів» спричинили пожежу: подробиці
На Київщині уламки «Шахедів» спричинили пожежу: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Маск висміяв інтерв'ю Путіна американському пропагандисту Карлсону
38K
Норвегія може вирішити долю війни Росії з Україною
29K
Найменше герцогство Європи ухвалило нове рішення щодо біженців: що зміниться для українців
20K
Екснардеп Пашинський заявив про обшуки
13K
Медведчук вирішив поновити свідоцтво адвоката: яке рішення ухвалив суд
12K
Поведінка Ірини Фаріон може демотивувати воїнів. Суд ухвалив сенсаційне рішення

Новини

Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 06:10
День подруг. Які свята відзначаємо 13 лютого
Сьогодні, 00:20
Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:35
Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого
Вчора, 05:20
День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого
Вчора, 00:00
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
11 лютого, 06:58

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua