Скандал у Броварах: комунальники зрізали алею каштанів заради McDonald’s

Мешканці міста висловили своє обурення таким рішенням чиновників. Зокрема, наголошували, що новий McDonald’s принципово не будуть відвідувати

Навесні 2023 року міськрада Броварів дозволила зрізати каштани для будівництва нового McDonald’s

Вночі, з 12 на 13 лютого, у Броварах було зрізано алею каштанів. Це сталося на вулиці Київській біля будинку №162. Про подію повідомляють Brovarymedia.

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«Таки спиляли... Каштани у Старому центрі у Броварах біля Сільпо таки знищили... Нема прощення цій владі», – так прокоментували активісти міста вирубку дерев.

фото: Brovarymedia

Як стало відомо, ще навесні 2023 року Міськрада Броварів дозволила компанії «Смайл Контракшн» зрізати каштани для будівництва під’їзних шляхів до McDonald’s, який стане другим закладом мережі у місті наприкінці березня.

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Вік дерев – 40-60 років. 20 липня Державна екологічна інспекція столичного округу надала дозвіл на видалення дерев. Натомість компанію зобов’язали компенсувати місту 455 тисяч гривень за видалені дерева та газон.

Після такого рішення окремі депутати та активісти прошипували каштани, сподіваючись, що це вбереже їх від знищення.

Мешканці району також непокоїлися, що McDonald’s, зокрема автомобілі, які заїжджатимуть на «МакДрайв», зроблять вулицю менш спокійною та безпечною для дітей. Навпроти майбутнього закладу розташовано ліцей №1. Член ГО «Громадські активісти» Віктор Малофієнко вважає, що учні бігатимуть через дорогу до фастфуду й наражатимуться на небезпеку. Крім того, прибудинковий проїзд перетвориться на під’їзні шляхи.

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Під дописом, у якому повідомили, що сьогодні, 13 лютого, дерева все ж зрізали, мешканці міста висловили своє обурення. Зокрема, наголошували, що це варварське рішення, яке спеціально було виконане вночі, а також зауважували, що новий McDonald’s принципово не будуть відвідувати.

скріншот: Brovarymedia

скріншот: Brovarymedia

скріншот: Brovarymedia

Нагадаємо, КМДА планує побудувати тунель з Оболоні на Троєщину.

Тунель починатиметься з Великої Кільцевої на Оболоні, відрізок якої добудували наприкінці 2023 року. Далі він пролягатиме через Дніпро й дійде до житлового масиву Троєщина.

Маршрут протягнеться приблизно на 6,36 км. Вихід із тунелю на лівому березі планують розділити на дві дороги. Одна з них вестиме на Бровари, інша пролягатиме по лівому берегу, щоб замкнути Кільцеву дорогу навколо Києва.

Стало відомо, що McDonald’s відкрив унікальний ресторан в Україні. Новий «МакДональдс» розташований за 127 км від Києва в Житомирській області, біля села Глибочиця. Зазначається, що ресторан знаходиться недалеко від заправки WOG на тій же трасі.

Заклад має площу понад 500 м2 має 133 місця для відвідувачів у залі та 116 на терасі та є одним із найбільших ресторанів McDonald's в Україні.