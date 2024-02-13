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Мінекономіки повідомило, завдяки чому в січні зріс рівень ВВП

Катерина Іванова
glavcom.ua
Мінекономіки повідомило, завдяки чому в січні зріс рівень ВВП
Позитивні тенденції в основних секторах економіки формують подальшу надійну економічну базу для продовження економічного зростання у першому кварталі 2024 року
фото з відкритих джерел

Ключовими невирішеними проблемами лишаються складна ситуація на ринку праці, а також відсутність доступних кредитних ресурсів

В перший місяць 2024 року українська економіка демонструє продовження тенденції відновлювального зростання. За даними Мінекономіки, зростання ВВП в січні оцінюється на рівні 3,5% [±1%] порівняно з січнем 2023 року.

«Ключовими факторами підтримки позитивної економічної динаміки на початку року стали зростаючий інвестиційний попит, який генерує бюджет, а також доступність зовнішніх ринків для вітчизняних виробників завдяки розширенню логістичних можливостей.

Зокрема, робота Українського морського коридору дозволила досягти рекордних обсягів експорту з початку широкомасштабного вторгнення рф та продовжити нарощувати економічну активність, в першу чергу виробниками аграрної і металургійної продукції, підприємствами з добування металевих руд та діяльності залізничного транспорту», – пояснила Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Продовження відновлення економічної активності за рахунок експортоорієнтованих виробництв, а саме металургії, добування металевих руд та агропереробки, а також енергетики не тільки обумовило позитивні тенденції в промисловості, а й сформувало попит на продукцію суміжних видів діяльності.

В свою чергу через інвестиційний попит на тлі збереження бюджетного фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, зростає і будівельна галузь. Також у січні спостерігались позитивні відновлювальні тенденції у галузях сільського господарства та внутрішньої торгівлі. 

«Позитивні тенденції в основних секторах економіки формують подальшу надійну економічну базу для продовження економічного зростання у першому кварталі 2024 року. Українська економіка продовжує адаптуватись та набувати характеристик економіки воєнного часу», – резюмувала Юлія Свириденко.

Вона додала, що ключовими невирішеними проблемами лишаються постійне руйнування виробничих потужностей, складна ситуація на ринку праці через високу міграцію, а також відсутність доступних кредитних ресурсів.

Нагадаємо, Мінекономіки збирається декомунізувати українські бренди.

Об'єктом торговельної марки не можуть бути назви, що підпадають під норми декомунізаційного законодавства. Зокрема, не можна бути назвати якийсь товар «брєжнєвським» – за прізвищем колишнього генерального секретаря КПРС чи назвою, пов'язаною з переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті. Так, наприклад не може бути товарів із назвами «Нквс (Народний комісаріат внутрішніх справ)» чи «партком».

Раніше було внесено законопроєкт про перезапуск БЕБ. Проєкт закону передбачає повне перезавантаження всього складу Бюро.

Читайте також: Поточний стан економіки і реального сектору України
Теги: економіка Місяць Юлія Свириденко робота фінансування незалежність Мінекономіки бюджет міністр законопроєкт

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