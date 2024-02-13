Мінекономіки повідомило, завдяки чому в січні зріс рівень ВВП

Позитивні тенденції в основних секторах економіки формують подальшу надійну економічну базу для продовження економічного зростання у першому кварталі 2024 року

Ключовими невирішеними проблемами лишаються складна ситуація на ринку праці, а також відсутність доступних кредитних ресурсів

В перший місяць 2024 року українська економіка демонструє продовження тенденції відновлювального зростання. За даними Мінекономіки, зростання ВВП в січні оцінюється на рівні 3,5% [±1%] порівняно з січнем 2023 року.

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«Ключовими факторами підтримки позитивної економічної динаміки на початку року стали зростаючий інвестиційний попит, який генерує бюджет, а також доступність зовнішніх ринків для вітчизняних виробників завдяки розширенню логістичних можливостей.

Зокрема, робота Українського морського коридору дозволила досягти рекордних обсягів експорту з початку широкомасштабного вторгнення рф та продовжити нарощувати економічну активність, в першу чергу виробниками аграрної і металургійної продукції, підприємствами з добування металевих руд та діяльності залізничного транспорту», – пояснила Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Продовження відновлення економічної активності за рахунок експортоорієнтованих виробництв, а саме металургії, добування металевих руд та агропереробки, а також енергетики не тільки обумовило позитивні тенденції в промисловості, а й сформувало попит на продукцію суміжних видів діяльності.

В свою чергу через інвестиційний попит на тлі збереження бюджетного фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, зростає і будівельна галузь. Також у січні спостерігались позитивні відновлювальні тенденції у галузях сільського господарства та внутрішньої торгівлі.

«Позитивні тенденції в основних секторах економіки формують подальшу надійну економічну базу для продовження економічного зростання у першому кварталі 2024 року. Українська економіка продовжує адаптуватись та набувати характеристик економіки воєнного часу», – резюмувала Юлія Свириденко.

Вона додала, що ключовими невирішеними проблемами лишаються постійне руйнування виробничих потужностей, складна ситуація на ринку праці через високу міграцію, а також відсутність доступних кредитних ресурсів.

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Нагадаємо, Мінекономіки збирається декомунізувати українські бренди.

Об'єктом торговельної марки не можуть бути назви, що підпадають під норми декомунізаційного законодавства. Зокрема, не можна бути назвати якийсь товар «брєжнєвським» – за прізвищем колишнього генерального секретаря КПРС чи назвою, пов'язаною з переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті. Так, наприклад не може бути товарів із назвами «Нквс (Народний комісаріат внутрішніх справ)» чи «партком».

Раніше було внесено законопроєкт про перезапуск БЕБ. Проєкт закону передбачає повне перезавантаження всього складу Бюро.