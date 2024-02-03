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Генштаб повідомив, де на фронті найгарячіше

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генштаб повідомив, де на фронті найгарячіше
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога
фото з відкритих джерел

Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень

Триває 710-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Ворог завдав 54 авіаційних удари та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабк Збройних сил України 3 лютого.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Бударки, Колодязне, Григорівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них: Карповичі Чернігівської області; Степок, Грабовське, Попівка, Могриця Сумської області; Козача Лопань, Огірцеве, Мала Вовча, Піщане Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Куп’янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них: Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Виїмка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районі населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема: Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та ще 3 атаки в районі Первомайського Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них: Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 6 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку оборони відбито 2 атаки противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське, Вугледар та Урожайне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема: Водяне, Пречистівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них: Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Роботине, П'ятихатки Запорізької  області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 4 безуспішних спроби штурму позицій наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Червоний Маяк, Кринки, Зміївка Херсонської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося місто Херсон та населені пункти Червоний Маяк, Токарівка, Садове, Кізомис Херсонської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Іванівка, Кринки, Інженерне Херсонської області.

Успіхи ЗСУ

Упродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу противника.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку російські окупанти намагаються пробити лінії оборони українських захисників у напрямку населеного пункту Часів Яр.

Раніше Сирський розповів, що відбувається на Куп'янському напрямку. 

Нагадаємо, Кремль змінив риторику про свої «успіхи» в Україні. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вчора, 2 лютого, заявив, що армія окупантів зберігає «стратегічну ініціативу» вздовж усієї лінії фронту в Україні. Хоча ще нещодавно він казав про «активну оборону». 

Також, за даними ISW, Сили оборони України стримують атаки ворога на лівобережжі Херсонської області. Однак російські загарбники просунулися в районі Авдіївки. 

Теги: авіація Одеса Авдіївка Херсон місто ворог Вугледар

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