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Працевлаштування українців у Німеччині: ЗМІ розповіли, як спрацювала нова програма уряду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Працевлаштування українців у Німеччині: ЗМІ розповіли, як спрацювала нова програма уряду
Німеччина намагається запропонувати роботу українцям
фото із відкритих джерел

Німецька програма Job-turboх працевлаштування для українців не дала відчутних результатів

Програма Job-turbo, покликана прискорити інтеграцію українських біженців на ринку праці в Німеччині, через три місяці після її запровадження так і не привела до відчутних успіхів. Про це пише 2 лютого газета Rheinische Post із посиланням на Федеральне агентство з праці (BA).

Частка українок, які в січні нинішнього року знайшли роботу (1,2%), виявилася навіть нижчою за торішні 1,7 відсотка. Серед українських біженців чоловічої статі цей місячний показник також скоротився з 3,4% у січні 2023-го до 2,4% у січні цього року. Такі дані наводяться у звіті ВА про зайнятість біженців у Німеччині.

Загалом у січні в Німеччині проживало 835 тис. осіб з України працездатного віку від 15 до 65 років, 64 % з яких становили жінки, йдеться у звіті керівництва. Порівняно з іншими країнами ЄС рівень зайнятості українців у Німеччині у жовтні становив лише 19 відсотків, що значно нижче, ніж у Данії, де він більш ніж утричі вищий.

Причиною такої ситуації уповноважений у ВА щодо реалізації програми Даніель Терценбах назвав «несприятливу кон'юнктуру, яка ускладнює працевлаштування». «Інтеграція на роботу жінок важча, ніж для чоловіків», - пояснив проблему він. 

За його словами, у січні безробіття у найбільшій за величиною економіці Європи загалом зросло на 200 тисяч осіб у річному вираженні. Тому можна вважати позитивним сигналом той факт, що безробіття не росте значно у найслабшій групі на ринку праці, до якої належать і біженці, які не володіють вільно німецькою мовою, стверджує Терценбах.

За його даними, жінки становлять 68 відсотків усіх біженців, які живуть у Німеччині з України. «Кожна третя з них – з дітьми, організувати нагляд за якими дуже важко. Тому інтеграція жінок на ринку праці відбувається набагато важче, ніж у чоловіків», – зазначає представник агентства.

Наразі у Німеччині перебуває 2,4 мільйона біженців працездатного віку, з них приблизно 840 тис. – з України, повідомив Терценбах. Загалом 750 тис. біженців працевлаштовано з пакетом соціального страхування, у тому числі 170 тис. українців.

Нагадаємо, лише кожен п'ятий українець віком від 25 до 59 років зміг знайти у Німеччині роботу. Зокрема це пояснюється тим, що самотнім батькам з дітьми важко знайти роботу. Проте, за даними соцопитувань, частка працевлаштованих українських біженців підвищується, якщо вони перебувають у Німеччині довше за рік. За підрахунками фахівців зі статистики, майже 70 % дорослих, які поїхали до Німеччини з України, становлять жінки, які дуже часто приїхали разом із дітьми. При цьому 40% українських біженців у ФРН – або батьки-одинаки (15%), або їхні діти (25 %). У повідомленні статистичного відомства зазначається для порівняння, що у першій половині 2023 року у неповних сім'ях жили лише 8% людей від загальної чисельності населення Німеччини.

До слова, у бюджеті Німеччині  будуть впроваджені заходи жорсткої економії, зокрема щодо соціальної політики і утримання біженців. Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung. Передбачено поліпшення інтеграції біженців на ринок праці через програму Job-turbo, щоб зменшити витрати на 500 мільйонів євро.  Це, зокрема, стосуватиметься біженців з України.  До того ж центрам зайнятості хочуть дозволити припиняти допомогу безробітних максимум на два місяці, якщо вони неодноразово відмовляються від прийнятної роботи. Це має розвантажити бюджетні кошти на 150 мільйонів євро.

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Теги: праця робота Німеччина страхування біженці населення безробіття ринок

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