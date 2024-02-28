Мінфін повідомив, скільки Україні необхідно міжнародної допомоги щомісяця
Україна здійснила необхідні заходи для підтримки фінансової стійкості на початку 2024 року в умовах невизначеності щодо міжнародної допомоги
Цьогоріч Україна потребує близько $3 млрд зовнішнього фінансування щомісяця. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі фінансового блоку G7, передає пресслужба Мінфіну.
Марченко відзначив ключову роль підтримки G7 у забезпеченні збалансованості державного бюджету України та відновлення економіки у 2023 році. З лютого 2022 року фінансова підтримка країн G7 та ЄС сягнула близько $63 млрд.
«У 2023 році фінансова система України була стійкою, а економіка відновлювалась швидше, ніж очікувалося. Зважена політика Уряду України разом із послідовною підтримкою міжнародних партнерів мали вирішальну роль у наших досягненнях. Важливо зберегти цю тенденцію. У 2024 році щомісячна потреба у зовнішньому фінансуванні сягає близько $3 млрд. Подальша ритмічна бюджетна допомога життєво необхідна для забезпечення соціальних видатків. Ми не можемо допустити затримку в залученні зовнішнього фінансування», – зазначив очільник Мінфіну.
Пресслужба відомства зазначила, що влада здійснила необхідні заходи для підтримки фінансової стійкості на початку 2024 року в умовах невизначеності щодо міжнародної допомоги. Ефективність цих рішень була відзначена експертами МВФ під час нещодавньої місії.
«За будь-якого сценарію, міжнародна співпраця та координація зусиль є необхідними для перемоги України у війні. Ситуація, в якій опинилася Україна, є безпрецедентною за останні десятиліття: агресор володіє значними ресурсами та посилює свою співпрацю з країнами, проти яких G7 запровадили санкції», – додав Марченко.
Міністр наголосив, що допомога міжнародних донорів – це не просто фінансове питання, а можливість підтримати мільйони українців, які цього потребують, та зберегти життя тисяч військових.
Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну мало прямий вплив на економіку ФРН. Німеччина втратила через війну в Україні понад 200 млрд євро.
До слова, Європейський центральний банк (ЄЦБ) минулого року вперше за 19 років пішов у збитки.
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