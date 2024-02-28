Мінфін повідомив, скільки Україні необхідно міжнародної допомоги щомісяця

Україна здійснила необхідні заходи для підтримки фінансової стійкості на початку 2024 року в умовах невизначеності щодо міжнародної допомоги

Цьогоріч Україна потребує близько $3 млрд зовнішнього фінансування щомісяця. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі фінансового блоку G7, передає пресслужба Мінфіну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Марченко відзначив ключову роль підтримки G7 у забезпеченні збалансованості державного бюджету України та відновлення економіки у 2023 році. З лютого 2022 року фінансова підтримка країн G7 та ЄС сягнула близько $63 млрд.

«У 2023 році фінансова система України була стійкою, а економіка відновлювалась швидше, ніж очікувалося. Зважена політика Уряду України разом із послідовною підтримкою міжнародних партнерів мали вирішальну роль у наших досягненнях. Важливо зберегти цю тенденцію. У 2024 році щомісячна потреба у зовнішньому фінансуванні сягає близько $3 млрд. Подальша ритмічна бюджетна допомога життєво необхідна для забезпечення соціальних видатків. Ми не можемо допустити затримку в залученні зовнішнього фінансування», – зазначив очільник Мінфіну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пресслужба відомства зазначила, що влада здійснила необхідні заходи для підтримки фінансової стійкості на початку 2024 року в умовах невизначеності щодо міжнародної допомоги. Ефективність цих рішень була відзначена експертами МВФ під час нещодавньої місії.

«За будь-якого сценарію, міжнародна співпраця та координація зусиль є необхідними для перемоги України у війні. Ситуація, в якій опинилася Україна, є безпрецедентною за останні десятиліття: агресор володіє значними ресурсами та посилює свою співпрацю з країнами, проти яких G7 запровадили санкції», – додав Марченко.

Міністр наголосив, що допомога міжнародних донорів – це не просто фінансове питання, а можливість підтримати мільйони українців, які цього потребують, та зберегти життя тисяч військових.

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну мало прямий вплив на економіку ФРН. Німеччина втратила через війну в Україні понад 200 млрд євро.

До слова, Європейський центральний банк (ЄЦБ) минулого року вперше за 19 років пішов у збитки.