Ворожі дрони атакували Одесу, Байден виступив з промовою: головне за ніч

В Одесі постраждали три людини

Російські дрони атакували Одесу, Байден вперше публічно виступив з промовою після відходу з посади, Трамп розпорядився розслідувати імпорт важливих мінералів, визначилися перші два півфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25, поліція відреагувала на небезпечні розваги підлітків на Київщині.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 16 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Дрони атакували Одесу

У ніч на 16 квітня у Одесі прогриміли вибухи. Ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками.

Внаслідок удару є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, загорання житлового будинку.

Над ліквідацією наслідків російської атаки працюють усі відповідні служби. В Одесі постраждали три людини

Перший публічний виступ Байдена за тривалий час

46-й президент США Джо Байден виступив із першою публічною промовою після завершення свого президентського терміну.

Виступ відбувся в Чикаго на конференції Асоціації адвокатів, консультантів і представників людей з інвалідністю. Публіка зустріла колишнього президента оплесками та вигуками. Його промова тривала майже пів години.

У своїй промові Байден різко розкритикував дії адміністрації Дональда Трампа, звинувативши її у підриві роботи Управління соціального забезпечення.

Трамп розпорядився розслідувати імпорт важливих мінералів

Президент США Дональд Трамп підписав указ про початок розслідування щодо імпорту критично важливих мінералів, таких як: кобальт, нікель, уран, мідь та рідкоземельні елементи.

Розслідування має на меті оцінити, чи загрожує імпорт цих матеріалів національній безпеці США. Цей крок спрямований на зменшення залежності США від іноземних постачальників, особливо Китаю, який домінує на світовому ринку рідкоземельних металів.

Указ передбачає можливе введення тарифів з метою зменшення цієї залежності, особливо від Китаю, який наразі домінує на ринку переробки критичних мінералів.

«Барселона» та «ПСЖ» перші півфіналісти Ліги чемпіонів

Визначилися перші два півфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Ними стали «Барселона» та «Парі Сен-Жермен», які за сумою двох матчів обіграли відповідно «Боруссію» Дортмунд і «Астон Віллу».

Перші матчі півфіналів заплановані на 29-30 квітня, матчі-відповіді – на 6-7 травня.

Поліція відреагувала на небезпечні розваги підлітків на Київщині

В Ірпені підлітки за подарунки в ТікТок бризкали один в одного перцевим балончиком та виконували інші небезпечні забаганки користувачів мережі для збільшення переглядів.

Це все вони виконували під час прямої трансляції. Відео з фрагментом, де один з хлопців розпилює перцевий балончик в очі іншому, поширилось мережею. Поліція Київщини не забарилась з реакцією.

Правоохоронці повідомили, що встановлюють обставини події за участі підлітків в Ірпені.