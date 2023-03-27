Скандальну податковицю звільнили з посади після її «списку бажань», але вона подала до суду

Оксану Датій звільнили зі служби після публічних звинувачень у корупції

Колишня виконувачка обов'язків голови податкової служби Києва Оксана Датій вважає, що її безпідставно звільнили з посади

Виконувачка обов'язків голови податкової служби Києва Оксану Датій звільнили зі служби після публічних звинувачень у корупції від Держбюро розслідувань, проте вона оскаржує звільнення в суді. Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

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6 лютого у Державній податковій службі видали наказ про звільнення Датій. 9 лютого він був оголошений.

За місяць, 9 березня, посадовиця подала до суду. Датій вимагає скасувати звільнення, поновити її на держслужбі та виплатити компенсацію заробітку за «вимушений прогул».

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13 березня суд залишив позов податківиці без руху через те, що вона неправильно його оформила. Жінці дали 10 днів для усунення помилок.

Чи виправила Датій свій позов – наразі в реєстрі не значиться. Крім того, у наявному рішенні суду не зазначено, на підставі чого її звільнили, проте раніше повідомлялося, що вона писала заяву на звільнення за власним бажанням.

Під час обшуків у Оксани Датій знайшли її список заповітних мрій. Чиновниця мріяла про підвищення, соболину шубу, поїздку у Лондон та подарунок від коханого на день народження – годинник Breguet. Також вона мріяла заробити $1 млн.

Нагадаємо, що 1 лютого Державне бюро розслідувань проводило обшуки у керівництва столичної податкової.