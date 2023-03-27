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Скандальну податковицю звільнили з посади після її «списку бажань», але вона подала до суду

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скандальну податковицю звільнили з посади після її «списку бажань», але вона подала до суду
Оксану Датій звільнили зі служби після публічних звинувачень у корупції
фото з відкритих джерел

Колишня виконувачка обов'язків голови податкової служби Києва Оксана Датій вважає, що її безпідставно звільнили з посади

Виконувачка обов'язків голови податкової служби Києва Оксану Датій звільнили зі служби після публічних звинувачень у корупції від Держбюро розслідувань, проте вона оскаржує звільнення в суді. Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень. 

6 лютого у Державній податковій службі видали наказ про звільнення Датій. 9 лютого він був оголошений.

За місяць, 9 березня, посадовиця подала до суду. Датій вимагає скасувати звільнення, поновити її на держслужбі та виплатити компенсацію заробітку за «вимушений прогул». 

13 березня суд залишив позов податківиці без руху через те, що вона неправильно його оформила. Жінці дали 10 днів для усунення помилок.

Чи виправила Датій свій позов – наразі в реєстрі не значиться. Крім того,  у наявному рішенні суду не зазначено, на підставі чого її звільнили, проте раніше повідомлялося, що вона писала заяву на звільнення за власним бажанням. 

Під час обшуків у Оксани Датій знайшли її список заповітних мрій. Чиновниця мріяла про підвищення, соболину шубу, поїздку у Лондон та подарунок від коханого на день народження – годинник Breguet. Також вона мріяла заробити $1 млн.

Нагадаємо, що 1 лютого Державне бюро розслідувань проводило обшуки у керівництва столичної податкової.

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Теги: звільнення Державна податкова служба

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