У Переяславі знайдено монету, якій майже 400 років (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Переяславі знайдено монету, якій майже 400 років (фото)
Срібна монета номіналом 1,5 гроша, викарбувана у 1625 році
фото: Заповідник Переяслав

Монета є ровесницею Переяславського козацького полку, вперше згаданого у 1625 році

На території Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» під час благоустрою випадково виявили старовинну польську монету. Про це повідомляє заповідник «Переяслав», інформує «Главком».

Повідомляється, що на початку серпня працівники Переяславського ВУКГ викорчували велику ялину, яка десятиліттями росла у дворі адміністрації заповідника. Наступного дня місце оглянув завідувач відділу археології кандидат історичних наук Олександр Колибенко. Саме він помітив потемнілу від часу монету.

Монету очистив і визначив завідувач сектору «Археологічна експедиція» Олександр Прядко. Йому вдалося визначити, що знахідка – це польський «пулторак», срібна монета номіналом 1,5 гроша, викарбувана у 1625 році.

«На аверсі ми бачимо п’ятипільний герб під короною і напис латинською: SIGIS.3.D.G REX.P.M.D.L – це титул короля Сигізмунда ІІІ Вази», – пояснив Прядко.

На реверсі монети зображена держава з цифрою 24 – символ колишньої кількості «півтораків» у срібному талярі. Поруч розміщений напис латинською Mone.No.Reg.Polo» – «Монета нова Королівства Польща». Під державою зображено герб Великого Підскарбія Коронного Єрмолая Лігежі, який обіймав посаду у 1614–1627 роках.

Цікаво, що монета є ровесницею Переяславського козацького полку, вперше згаданого у 1625 році. Саме тоді король Сигізмунд ІІІ Ваза надав місту герб, який зберігся донині.

«Ця знахідка нагадує нам, що культурні нашарування центральної частини Переяслава приховують у собі унікальну спадщину від X до XVIII століття. Їх потрібно максимально оберігати від руйнувань», – наголошують науковці заповідника.

Срібний «пулторак» поповнить нумізматичну колекцію музею.

Нагадаємо, археологи розкопали під Римом прихований стародавній палац, який, швидше за все, був домом для Пап Римських між IX та XIII століттями до заснування Ватикану. Таку знахідку було виявлено під час реставрації кількох частин Риму, зокрема і площі Сан-Джованні-ін-Латерано.

До слова, бійці 123 бригади тероборони ЗСУ, що дислокується в Миколаївській області, будували фортифікаційні споруди на місці поховання VI-V століть до нашої ери. Водій екскаватора виявив невелику амфору й звернувся до свого побратима Євгена, який захоплюється історією. Разом вони вирішили передати знахідку до музею «Старофлотські казарми».

