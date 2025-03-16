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На Миколаївщині бійці тероборони рили окопи і натрапили на сенсаційну археологічну знахідку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Миколаївщині бійці тероборони рили окопи і натрапили на сенсаційну археологічну знахідку
Водій екскаватора Микола виявив невелику амфору
фото: 123 бригада тероборони ЗСУ/Facebook

Виявилося, що місце, де тривали фортифікаційні роботи, – це архаїчний могильник

Бійці 123 бригади тероборони ЗСУ, що дислокується в Миколаївській області, будували фортифікаційні споруди на місці поховання VI-V століть до нашої ери. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook-сторінку бригади.

«Під час будівництва фортифікаційних споруд на півдні України звичайні земельні роботи обернулися сенсаційною археологічною знахідкою», – зауважили там.

Водій екскаватора Микола виявив невелику амфору й звернувся до свого побратима Євгена, який захоплюється історією. Разом вони вирішили передати знахідку до музею «Старофлотські казарми».

Експерти музею проаналізували знахідку й установили, що це іонійська амфора, яку використовували в ритуальних цілях і розміщували в могилах.

На Миколаївщині бійці тероборони рили окопи і натрапили на сенсаційну археологічну знахідку фото 1

Виявилося, що місце, де тривали фортифікаційні роботи, – це архаїчний могильник.

Увагу музейників привернула ще одна знайдена корінфська посудина – ойнохоя. Цей давньогрецький глечик з однією ручкою та трьома носиками використовувався для розливання вина під час симпосіїв (ритуалізованих бенкетів у Стародавній Греції, що супроводжувався буйними веселощами – важлива частина чоловічого дозвілля).

На Миколаївщині бійці тероборони рили окопи і натрапили на сенсаційну археологічну знахідку фото 2

«Це ритуальні речі, створені спеціально для поховань, привезені з Греції. Важливо, що посудини цілі, без пошкоджень, що свідчить про високий соціальний статус похованих», – розповів Олександр, колишній археолог, викладач Миколаївського національного університету імені Сухомлинського, а нині військовослужбовець.

Разом із артефактами військовослужбовці передали до музею рештки кісток похованих людей.

На Миколаївщині бійці тероборони рили окопи і натрапили на сенсаційну археологічну знахідку фото 3

«Такі знахідки мають велике значення для вивчення історії регіону та дають змогу краще зрозуміти життя та звичаї давніх мешканців нашого краю», – наголосили у бригаді.

Нагадаємо, козацьку кулелійку знайшли на Полтавщині під час розвідок у грудні 2024 року фахівці Історико-культурного заповідника «Більськ».

Нагадаємо, викрадені з українських музеїв та археологічних пам'яток експонати та артефакти вже почали з'являтися на міжнародному чорному ринку.

Раніше з Донеччини до Дніпра були евакуйовані важливі кам’яні пам’ятки: нижня частина половецької статуї XII століття та гарман, що датується XIX – початком XX століття.

Як повідомлялося, під час митного контролю міжнародного поштового відправлення київські митники вилучили з посилки, яка прямувала до США, три археологічні артефакти з шостого тисячоліття до нашої ери.

До слова, правоохоронці вилучили та повернули у власність держави унікальну прикрасу ІІІ століття, колекцію старожитностей та 264 картини, які знайшли в обвинуваченого у держзраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вартість артефактів та художніх творів становить мільйони доларів

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Теги: Миколаїв Facebook археолог поховання

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Культура

На Миколаївщині бійці тероборони рили окопи і натрапили на сенсаційну археологічну знахідку
На Миколаївщині бійці тероборони рили окопи і натрапили на сенсаційну археологічну знахідку
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