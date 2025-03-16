На Миколаївщині бійці тероборони рили окопи і натрапили на сенсаційну археологічну знахідку

Виявилося, що місце, де тривали фортифікаційні роботи, – це архаїчний могильник

Бійці 123 бригади тероборони ЗСУ, що дислокується в Миколаївській області, будували фортифікаційні споруди на місці поховання VI-V століть до нашої ери. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook-сторінку бригади.

«Під час будівництва фортифікаційних споруд на півдні України звичайні земельні роботи обернулися сенсаційною археологічною знахідкою», – зауважили там.

Водій екскаватора Микола виявив невелику амфору й звернувся до свого побратима Євгена, який захоплюється історією. Разом вони вирішили передати знахідку до музею «Старофлотські казарми».

Експерти музею проаналізували знахідку й установили, що це іонійська амфора, яку використовували в ритуальних цілях і розміщували в могилах.

Виявилося, що місце, де тривали фортифікаційні роботи, – це архаїчний могильник.

Увагу музейників привернула ще одна знайдена корінфська посудина – ойнохоя. Цей давньогрецький глечик з однією ручкою та трьома носиками використовувався для розливання вина під час симпосіїв (ритуалізованих бенкетів у Стародавній Греції, що супроводжувався буйними веселощами – важлива частина чоловічого дозвілля).

«Це ритуальні речі, створені спеціально для поховань, привезені з Греції. Важливо, що посудини цілі, без пошкоджень, що свідчить про високий соціальний статус похованих», – розповів Олександр, колишній археолог, викладач Миколаївського національного університету імені Сухомлинського, а нині військовослужбовець.

Разом із артефактами військовослужбовці передали до музею рештки кісток похованих людей.

«Такі знахідки мають велике значення для вивчення історії регіону та дають змогу краще зрозуміти життя та звичаї давніх мешканців нашого краю», – наголосили у бригаді.

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