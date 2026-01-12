Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Живу на 15 поверсі і не маю дачі». Шуляк розкритикувала Кличка за заклики виїжджати з міста

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Живу на 15 поверсі і не маю дачі». Шуляк розкритикувала Кличка за заклики виїжджати з міста
Шуляк розкритикувала заклики Кличка залишати Київ
скріншот фрагменту інтерв'ю Radio NV

Народна депутатка заявила, що місцева влада несе відповідальність за підготовку до зими

Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олена Шуляк розкритикувала мера Києва Віталія Кличка за публічні заклики до мешканців столиці тимчасово залишати місто на період можливих проблем з опаленням узимку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ефір Radio NV.

Шуляк зазначила, що основною причиною суспільної реакції на слова мера стала не рекомендація щодо зливу води з систем опалення, а фраза про необхідність виїзду киян з міста.

«Я також киянка, я живу на 15-му поверсі в багатоповерхівці в Оболонському районі і в мене немає можливості виїхати за місто – у мене немає ні будинку, ні дачі, ні іншого помешкання», – сказала вона.

За словами депутатки, значна частина мешканців столиці не має альтернативного житла, а тому не може виконати подібні рекомендації у разі перебоїв з теплом, водою та електропостачанням.

Шуляк наголосила, що за умов децентралізації місцева влада має не лише повноваження, а й фінансові ресурси для підготовки міської інфраструктури до зими. Вона звернула увагу на залишки коштів у бюджеті Києва та заявила, що відповідальність за ухвалення або неухвалення рішень у цій сфері лежить на органах місцевого самоврядування.

Окремо вона заявила, що в Україні відсутній єдиний центр відповідальності за захист критичної інфраструктури, а координація між центральною та місцевою владою залишається недостатньою. «Відповідального за те, хто і як має прикривати об’єкти інфраструктури, на четвертий рік війни немає», – зазначила Шуляк.

Вона також закликала зробити висновки з досвіду Києва, Львова, Дніпра та інших міст для кращої координації дій у підготовці до опалювального сезону.

Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці за можливості тимчасово виїхати з міста через наслідки масованого комбінованого удару Росії по об’єктах критичної інфраструктури в ніч на 9 січня.

Читайте також:

Теги: енергетика Київ Віталій Кличко евакуація Олена Шуляк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колекція народного художника Івана Марчука налічує понад 5 тис. картин
Привласнення творів Івана Марчука. Поліція Києва розпочала розслідування
6 сiчня, 17:15
Вирва, яка утворилася на місці пошкодження теплопроводу
Падіння дівчини в яму з окропом: посадовцю «Київтеплоенерго» повідомлено про підозру
5 сiчня, 13:21
Для громадської безпеки та оперативного реагування на надзвичайні ситуації у столиці працюватимуть спеціально підготовлені локації для занурення у воду з нагоди Водохреща
Купання на Водохреща 2026: перелік безпечних локацій у столиці
5 сiчня, 08:23
Унаслідок прориву труби на проспекті Лобановського у Києві утворилася яма з гарячою водою
У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом
3 сiчня, 13:34
Як будуть вимикати світло 3 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 3 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
2 сiчня, 18:05
Прибирання снігу на вулицях Києва 31 грудня 2025 року
Київ зустрічає Новий рік зі снігом: на вулиці виведено понад 300 одиниць техніки
31 грудня, 2025, 09:55
Восени російські загарбники пошкодили 8 тис. МВт генерації
Коли в Україні перестануть вимикати світло? Міненерго дало невтішний прогноз
29 грудня, 2025, 12:46
На місцях ворожих ударів у Чернігові тривають аварійно-відновлювальні роботи
Окупанти атакували дронами енергетичну інфраструктуру Чернігова
24 грудня, 2025, 15:22
Туман у Києві 18 грудня
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Києві 20 грудня
19 грудня, 2025, 14:54

Суспільство

«Живу на 15 поверсі і не маю дачі». Шуляк розкритикувала Кличка за заклики виїжджати з міста
«Живу на 15 поверсі і не маю дачі». Шуляк розкритикувала Кличка за заклики виїжджати з міста
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Романа Горака
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Романа Горака
12 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
12 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 12 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 січня 2026: традиції та молитва
Чоловік заявив у ТЦК, що його не можуть мобілізувати з двох причин: що вирішив суд
Чоловік заявив у ТЦК, що його не можуть мобілізувати з двох причин: що вирішив суд
У Хмельницькому чоловік намагався ефектно освідчитися коханій і ледь не підірвав квартиру
У Хмельницькому чоловік намагався ефектно освідчитися коханій і ледь не підірвав квартиру

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua