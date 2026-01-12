«Живу на 15 поверсі і не маю дачі». Шуляк розкритикувала Кличка за заклики виїжджати з міста

Народна депутатка заявила, що місцева влада несе відповідальність за підготовку до зими

Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олена Шуляк розкритикувала мера Києва Віталія Кличка за публічні заклики до мешканців столиці тимчасово залишати місто на період можливих проблем з опаленням узимку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ефір Radio NV.

Шуляк зазначила, що основною причиною суспільної реакції на слова мера стала не рекомендація щодо зливу води з систем опалення, а фраза про необхідність виїзду киян з міста.

«Я також киянка, я живу на 15-му поверсі в багатоповерхівці в Оболонському районі і в мене немає можливості виїхати за місто – у мене немає ні будинку, ні дачі, ні іншого помешкання», – сказала вона.

За словами депутатки, значна частина мешканців столиці не має альтернативного житла, а тому не може виконати подібні рекомендації у разі перебоїв з теплом, водою та електропостачанням.

Шуляк наголосила, що за умов децентралізації місцева влада має не лише повноваження, а й фінансові ресурси для підготовки міської інфраструктури до зими. Вона звернула увагу на залишки коштів у бюджеті Києва та заявила, що відповідальність за ухвалення або неухвалення рішень у цій сфері лежить на органах місцевого самоврядування.

Окремо вона заявила, що в Україні відсутній єдиний центр відповідальності за захист критичної інфраструктури, а координація між центральною та місцевою владою залишається недостатньою. «Відповідального за те, хто і як має прикривати об’єкти інфраструктури, на четвертий рік війни немає», – зазначила Шуляк.

Вона також закликала зробити висновки з досвіду Києва, Львова, Дніпра та інших міст для кращої координації дій у підготовці до опалювального сезону.

Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці за можливості тимчасово виїхати з міста через наслідки масованого комбінованого удару Росії по об’єктах критичної інфраструктури в ніч на 9 січня.