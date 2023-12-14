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Закриття метро на «Теремки»: експерт назвав винуватця катастрофи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Закриття метро на «Теремки»: експерт назвав винуватця катастрофи
Тунелі столичного метро підтоплені
фото: Київська міська прокуратура

Уздовж траси аварійної ділянки метро розташовані суцільні споруди та будівельні майданчики

Вирішальний антропогенний чинник, який призвів до аварії та закриття частини «синьої» гілки метро у Києві, має узагальнену назву «київський забудовник». Про це розповів директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко у статті на Zn.ua.

На думку експерта, підтоплення тунелю метро сталося через підняття ґрунтових вод, на які безпосередньо вплинула значна забудова території над тунелем.

Сергієнко пояснив, що у Києві є близько 700 поверхневих водних об’єктів. А під містом – невидиме, але реальне підземне море з річок, озер, пливунів, джерел і струмків.

Якщо ж поглянути на карту Києва, то можна побачити, що вздовж траси аварійної ділянки метро розташовані суцільні споруди та будівельні майданчики. Забудова починається з ТРЦ Ocean Plaza над станцією «Либідська».

«Загнати річку Либідь у бетонне русло – не означає вирішити проблему відводу води, оскільки все її річище насичене джерелами й у бетонні береги їх вода потрапити якраз не може! Тому будь-яке втручання в цю систему палями та фундаментами призводить лише до підйому рівня ґрунтових вод, що, на моє переконання, й призвело до послаблення ґрунтів під тунелем і його подальшої руйнації», – зазначив Сергієнко.

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

Із 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсуватиме «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько – Теремківській лінії метро.

Теги: метро Київ аварія

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