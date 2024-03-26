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Кабмін призначив нового уповноваженого з питань зниклих безвісти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін призначив нового уповноваженого з питань зниклих безвісти
Добросердов очолював управління МВС з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин
фото з відкритих джерел

Раніше пост уповноваженого з питань зниклих безвісти обіймав Олег Котенко

Кабінет міністрів на засіданні 26 березня призначив Артура Добросердова на посаду уповноваженого з питань людей, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

З відкритих джерел відомо, що Добросердов до цього працював у структурах міністерства внутрішніх справ та прокуратури. Донедавна він очолював управління МВС з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

Раніше пост уповноваженого з питань зниклих безвісти обіймав Олег Котенко. У вересні минулого року він залишив посаду через те, що Кабмін вніс зміни до переліку його повноважень.

За словами Мельничука, також призначено:

  • Приходька Руслана Вікторовича заступником міністра у справах ветеранів України;
  • Фархадова Фархада Габіловича заступником міністра у справах ветеранів України;
  • Нікітенка Олексія Володимировича заступником міністра молоді та спорту України;
  • Чеснокова Андрія Володимировича заступником міністра молоді та спорту України;
  • Рясну Вікторію Олександрівну заступником міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції.

Також погоджено призначення Шалигайла Антона Ігоровича заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.

Крім того, Кабмін звільнив:

  • Чеснокова Андрія Володимировича з посади заступника Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції;
  • Недашківського Сергія Миколайовича з посади заступника Голови Державного агентства водних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Уряд також погодив звільнення Кучми Наталії Дмитрівни з посади голови Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

Нагадаємо, уряд звільнив з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.

До слова, на засіданні уряду погодили створення Центру авіації, який діятиме при Службі безпеки України.

Теги: уряд МВС Кабмін

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