Кабмін призначив нового уповноваженого з питань зниклих безвісти
Раніше пост уповноваженого з питань зниклих безвісти обіймав Олег Котенко
Кабінет міністрів на засіданні 26 березня призначив Артура Добросердова на посаду уповноваженого з питань людей, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
З відкритих джерел відомо, що Добросердов до цього працював у структурах міністерства внутрішніх справ та прокуратури. Донедавна він очолював управління МВС з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.
Раніше пост уповноваженого з питань зниклих безвісти обіймав Олег Котенко. У вересні минулого року він залишив посаду через те, що Кабмін вніс зміни до переліку його повноважень.
За словами Мельничука, також призначено:
- Приходька Руслана Вікторовича заступником міністра у справах ветеранів України;
- Фархадова Фархада Габіловича заступником міністра у справах ветеранів України;
- Нікітенка Олексія Володимировича заступником міністра молоді та спорту України;
- Чеснокова Андрія Володимировича заступником міністра молоді та спорту України;
- Рясну Вікторію Олександрівну заступником міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції.
Також погоджено призначення Шалигайла Антона Ігоровича заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.
Крім того, Кабмін звільнив:
- Чеснокова Андрія Володимировича з посади заступника Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції;
- Недашківського Сергія Миколайовича з посади заступника Голови Державного агентства водних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Уряд також погодив звільнення Кучми Наталії Дмитрівни з посади голови Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.
Нагадаємо, уряд звільнив з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.
До слова, на засіданні уряду погодили створення Центру авіації, який діятиме при Службі безпеки України.
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