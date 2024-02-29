Росія завезла понад 10 тис. гвардійців для контролю за «виборами» на окупованих територіях

Для збільшення чисельності натимчавово окупованих територіях Кремль звозить також «волонтерів» з так званої роти бойового братерства

Бойовиків завозять з метою тиску на місцеве населення

На тимчасово окуповані території України росіяни вже завезли понад 10 тис. росгвардійців, які будуть супроводжувати членів «виборчих дільниць» та обходити будинки місцевих мешканців. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Країна-агресор готується до масштабної імітації так званого «виборчого процесу», який за задумом Кремля має легалізувати окупацію в очах світової спільноти. Бойовиків завозять для тиску на місцеве населення.

Для збільшення чисельності натимчавово окупованих територіях Кремль звозить також «волонтерів» з так званої роти бойового братерства. За задумом, такі «волонтери» будуть контролювати голосування безпосередньо на дільницях, їм допомагатимуть приватні охоронці з московських фірм, які також відрядили своїх бойовиків до України.

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Центр національного спротиву наголошує, що «всі учасники цього фарсу є законними цілями для руху опору й більшість з них не має ніякого соціального статусу в РФ, а отже, в разі нещасного випадку не матимуть компенсацій».

Нагадаємо, Росія розпочала дострокові «вибори президента» на окупованих територіях.

«Протягом трьох тижнів у мешканців тимчасово окупованих територій збиратимуть голоси в підтримку Путіна – члени «виборчкомів» зі скриньками в супроводі озброєних силовиків прийдуть у кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи», – наголошують в адміністрації Запорізької області.

В ОВА додали, що результат цього голосування «не визнає жодна цивілізована країна світу, а участь в організації і проведенні виборів на окупованих територіях – кримінальний злочин, покарання за який – до 10 років позбавлення волі».

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Раніше повідомлялося, що Росія посилює тиск та активізує заходи з імітації так званих «виборів» російського диктатора на окупованих територіях. Для цього спеціально підготовлені загони з Кремля завезли на окуповані території.