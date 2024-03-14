Росіяни заявили про атаку на полігон окупантів у Луганській області

Ракети нібито атакували полігон у районі окупованого села Трьохізбенка

Полігон загарбників у тимчасово окупованій Луганській області нібито був атакований ракетами. Десять російських військових загинули. Про це повідомляє telegram-канал Аstra.

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«Три невстановлені ракети атакували військовий полігон у районі окупованого села Трьохізбенка Луганської області вранці 13 березня» – йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу, внаслідок атаки загинули щонайменше 10 військовослужбовців. «Точна кількість загиблих та поранених невідома», – констатує Аstra.

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Раніше повідомлялося, що російські загарбники заявили про нібито обстріл військового полігону на тимчасово окупованій території Донецької області. Йдеться про полігон під Іловайськом. За даними джерел, на полігон загарбників прилетіли ракети Himars.

Триває 750-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.